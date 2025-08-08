Рейтинг@Mail.ru
"Опасная ситуация". В Европе забили тревогу из-за решения Путина и Трампа
10:56 08.08.2025
"Опасная ситуация". В Европе забили тревогу из-за решения Путина и Трампа
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Европе нарастает паника из-за того, что она не будет участвовать в переговорах президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, заявил доктор экономических наук Янис Клюге в интервью Tagesschau. "Для европейцев такая ситуация опасна, потому что им явно не предполагается участвовать в переговорах", — сказал он. Клюге добавил, что Европа должна уже сейчас четко обозначить границы и ясно дать понять, что в случае необходимости она будет продолжать свою политику независимо от результатов этих переговоров. В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
"Опасная ситуация". В Европе забили тревогу из-за решения Путина и Трампа

Клюге назвал отсутствие ЕС на переговорах Путина и Трампа опасной ситуацией

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Европе нарастает паника из-за того, что она не будет участвовать в переговорах президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, заявил доктор экономических наук Янис Клюге в интервью Tagesschau.

"Для европейцев такая ситуация опасна, потому что им явно не предполагается участвовать в переговорах", — сказал он.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
"Есть опасения". В Британии раскрыли, что Трамп готовит Зеленскому
08:27
Клюге добавил, что Европа должна уже сейчас четко обозначить границы и ясно дать понять, что в случае необходимости она будет продолжать свою политику независимо от результатов этих переговоров.

В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Урегулирование прокси-войны Запада на Украине: каковы шансы дипломатии
08:00
 
