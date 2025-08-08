"Опасная ситуация". В Европе забили тревогу из-за решения Путина и Трампа
Клюге назвал отсутствие ЕС на переговорах Путина и Трампа опасной ситуацией
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Европе нарастает паника из-за того, что она не будет участвовать в переговорах президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, заявил доктор экономических наук Янис Клюге в интервью Tagesschau.
"Для европейцев такая ситуация опасна, потому что им явно не предполагается участвовать в переговорах", — сказал он.
Клюге добавил, что Европа должна уже сейчас четко обозначить границы и ясно дать понять, что в случае необходимости она будет продолжать свою политику независимо от результатов этих переговоров.
В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
