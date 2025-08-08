https://ria.ru/20250808/klyuge-2034095495.html

"Опасная ситуация". В Европе забили тревогу из-за решения Путина и Трампа

"Опасная ситуация". В Европе забили тревогу из-за решения Путина и Трампа - РИА Новости, 08.08.2025

"Опасная ситуация". В Европе забили тревогу из-за решения Путина и Трампа

В Европе нарастает паника из-за того, что она не будет участвовать в переговорах президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, заявил доктор... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T10:56:00+03:00

2025-08-08T10:56:00+03:00

2025-08-08T10:56:00+03:00

в мире

европа

россия

владимир путин

дональд трамп

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Европе нарастает паника из-за того, что она не будет участвовать в переговорах президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, заявил доктор экономических наук Янис Клюге в интервью Tagesschau. "Для европейцев такая ситуация опасна, потому что им явно не предполагается участвовать в переговорах", — сказал он. Клюге добавил, что Европа должна уже сейчас четко обозначить границы и ясно дать понять, что в случае необходимости она будет продолжать свою политику независимо от результатов этих переговоров. В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

https://ria.ru/20250808/ukraina-2034071661.html

https://ria.ru/20250808/ukraina-2034040249.html

европа

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, россия, владимир путин, дональд трамп, сша