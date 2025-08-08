https://ria.ru/20250808/kitay-2034143470.html
Си Цзиньпин приветствовал поддержание контактов между Россией и США
ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Китай приветствует поддержание контактов между Россией и США, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу, передает Центральное телевидение Китая."Китай приветствует поддержание контактов между Россией и США, улучшение отношений и продвижение политического урегулирования украинского кризиса", - цитирует китайского лидера телеканал.
