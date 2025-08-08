Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин приветствовал поддержание контактов между Россией и США
14:14 08.08.2025 (обновлено: 14:21 08.08.2025)
Си Цзиньпин приветствовал поддержание контактов между Россией и США
Си Цзиньпин приветствовал поддержание контактов между Россией и США - РИА Новости, 08.08.2025
Си Цзиньпин приветствовал поддержание контактов между Россией и США
Китай приветствует поддержание контактов между Россией и США, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 08.08.2025
ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Китай приветствует поддержание контактов между Россией и США, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу, передает Центральное телевидение Китая."Китай приветствует поддержание контактов между Россией и США, улучшение отношений и продвижение политического урегулирования украинского кризиса", - цитирует китайского лидера телеканал.
россия, сша, в мире, китай, си цзиньпин, владимир путин
Россия, США, В мире, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Си Цзиньпин приветствовал поддержание контактов между Россией и США

Си Цзиньпин сообщил, что КНР приветствует поддержание контактов между РФ и США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США. Архивное фото
ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Китай приветствует поддержание контактов между Россией и США, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу, передает Центральное телевидение Китая.
"Китай приветствует поддержание контактов между Россией и США, улучшение отношений и продвижение политического урегулирования украинского кризиса", - цитирует китайского лидера телеканал.
"Решать будет Путин": в США необычно высказались о переговорах с Россией
РоссияСШАВ миреКитайСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
