Ученые раскрыли механизм смещения горных массивов Камчатки
Наука
 
05:55 08.08.2025
Ученые раскрыли механизм смещения горных массивов Камчатки
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг - РИА Новости. Учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) раскрыли детальный механизм смещения горных массивов Камчатки после мощного землетрясения, сообщает пресс-служба ДВФУ. "Исследователи из Политехнического института ДВФУ совместно с Институтом прикладной математики ДВО РАН, коллегами из Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН раскрыли детальный механизм смещения горных массивов Камчатки после мощного землетрясения", - говорится в сообщении. ГНСС-системы через 55 секунд после основного толчка зарегистрировали плавное смещение южной части полуострова. В течение двух минут горные массивы переместились на два метра в юго-восточном направлении и опустились более чем на 30 сантиметров. "Даже станции во Владивостоке, удаленные от эпицентра на расстояние 2350 километров, "почувствовали" движения земной поверхности, вызванные Камчатским землетрясением. Спустя 10 минут после главного толчка наш город "качнуло" почти на пять сантиметров к югу, а затем на столько же к северу", – подчеркнул профессор Политехнического института ДВФУ Николай Шестаков. Особый интерес учёных вызвала разница в смещениях земной коры на Камчатке. На юге полуострова, в 170 километрах от эпицентра, смещения были максимальными. В Петропавловске-Камчатском, расположенном ближе к эпицентру, смещение составило всего полметра, а опускание – менее 10 сантиметров. Учёные объясняют это особенностями очага землетрясения, поскольку столица края находится дальше от основных подвижек, происходивших на глубине около 35 километров. "Почему люди на Камчатке не видели таких больших смещений "тверди земной"?.. Сдвигается сразу огромная территория целиком. Поэтому, если рядом стоящие дома или горы не разрушаются от толчков, их положение относительно друг друга не меняется – они сдвигаются вместе… Скорости таких движений малы (порядка 100 миллиметров в секунду). Это настолько медленно, что человек просто не может это почувствовать на фоне интенсивных сейсмических колебаний. Однако если стоять у моря, можно заметить, как опустился берег – вода затопит часть суши", - отметил учёный. По его словам, именно так произошло в японском городе Сендай во время землетрясения 11 марта 2011 года, когда побережье города опустилось более чем на метр. Он также отметил, что колебания в удаленных пунктах, таких как Владивосток, хоть и велики по амплитуде, но имеют большой период и фиксируются только ГНСС- и широкополосной сейсмической аппаратурой. Сообщается, что полученные данные важны для изучения физики землетрясений и совершенствования сейсмического мониторинга и предупреждения о цунами, что в перспективе улучшит точность прогнозов. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг - РИА Новости. Учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) раскрыли детальный механизм смещения горных массивов Камчатки после мощного землетрясения, сообщает пресс-служба ДВФУ.
"Исследователи из Политехнического института ДВФУ совместно с Институтом прикладной математики ДВО РАН, коллегами из Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН раскрыли детальный механизм смещения горных массивов Камчатки после мощного землетрясения", - говорится в сообщении.
ГНСС-системы через 55 секунд после основного толчка зарегистрировали плавное смещение южной части полуострова. В течение двух минут горные массивы переместились на два метра в юго-восточном направлении и опустились более чем на 30 сантиметров.
"Даже станции во Владивостоке, удаленные от эпицентра на расстояние 2350 километров, "почувствовали" движения земной поверхности, вызванные Камчатским землетрясением. Спустя 10 минут после главного толчка наш город "качнуло" почти на пять сантиметров к югу, а затем на столько же к северу", – подчеркнул профессор Политехнического института ДВФУ Николай Шестаков.
Особый интерес учёных вызвала разница в смещениях земной коры на Камчатке. На юге полуострова, в 170 километрах от эпицентра, смещения были максимальными. В Петропавловске-Камчатском, расположенном ближе к эпицентру, смещение составило всего полметра, а опускание – менее 10 сантиметров. Учёные объясняют это особенностями очага землетрясения, поскольку столица края находится дальше от основных подвижек, происходивших на глубине около 35 километров.
"Почему люди на Камчатке не видели таких больших смещений "тверди земной"?.. Сдвигается сразу огромная территория целиком. Поэтому, если рядом стоящие дома или горы не разрушаются от толчков, их положение относительно друг друга не меняется – они сдвигаются вместе… Скорости таких движений малы (порядка 100 миллиметров в секунду). Это настолько медленно, что человек просто не может это почувствовать на фоне интенсивных сейсмических колебаний. Однако если стоять у моря, можно заметить, как опустился берег – вода затопит часть суши", - отметил учёный.
По его словам, именно так произошло в японском городе Сендай во время землетрясения 11 марта 2011 года, когда побережье города опустилось более чем на метр. Он также отметил, что колебания в удаленных пунктах, таких как Владивосток, хоть и велики по амплитуде, но имеют большой период и фиксируются только ГНСС- и широкополосной сейсмической аппаратурой.
Сообщается, что полученные данные важны для изучения физики землетрясений и совершенствования сейсмического мониторинга и предупреждения о цунами, что в перспективе улучшит точность прогнозов.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
