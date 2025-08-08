https://ria.ru/20250808/kamchatka-2034059784.html

У побережья Камчатки произошли два землетрясения

У побережья Камчатки произошли два землетрясения - РИА Новости, 08.08.2025

У побережья Камчатки произошли два землетрясения

Два землетрясения магнитудой 5,0 произошли у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 5,0 произошли у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале. "Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 317. Глубина (километры): 37,8. Магнитуда: 5,0", - говорится в сообщении с отчетами службы о произошедших землетрясениях. Спустя 2 минуты в 325 километрах от Петропавловска-Камчатского произошло второе землетрясение магнитудой 5,0, очаг залегал на глубине 33,8 километра. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

