https://ria.ru/20250808/istrebiteli-2034053028.html

Индия осознает риски в покупке истребителей F-35, заявил Коротченко

2025-08-08T03:03:00+03:00

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Правительство Индии в условиях угроз президента США Дональда Трампа в отношении основных стран-покупательниц российских углеводородов осознает потенциальные риски и угрозы в покупке "прошитых" американских истребителей F-35, экспортные версии которых содержат дистанционно активируемые программные и аппаратные "закладки" в бортовом радиоэлектронном оборудовании (БРЭО), сообщил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. В начале августа агентство Блумберг передавало, что Индия заявила американской стороне, что не заинтересована в закупке истребителей F-35, отдавая предпочтение совместным разработкам военного оборудования. При этом индийский замминистра иностранных дел заявил, что Индия и США официально не проводили переговоры по вопросу закупок истребителей F-35. "Политическое и экономическое давление администрации 47-го президента США Дональда Трампа на Индию с угрозами введения новых санкций и пошлин в случае продолжения закупок Нью-Дели российских углеводородов вызвала резкую негативную реакцию официальных индийских властей, которая абсолютно правомерна, учитывая, что Индия является великой державой", - сказал Коротченко. Он отметил, что в таких условиях давление Трампа на решение о покупке Индией американских истребителей воспринимается Нью-Дели как угроза суверенитету страны. Истребители пятого поколения F-35 несут реальную угрозу индийским ВВС, так как США поставляют на рынок "прошитые" экспортные версии данного оружия, которое фактически может быть "обнулено" по команде из Вашингтона. "Экспортные версии американских F-35, поставляемые как союзникам по НАТО, так и другим покупателям на внешнем рынке, имеют встроенные в бортовую аппаратуру программные и аппаратные "закладки", дистанционная активация которых может произойти в любой момент внешним радиоэлектронным сигналом соответствующими структурами или службами США", - подчеркнул Коротченко. Он добавил, что в случае приобретения истребителей F-35 Индия имеет все шансы стать заложником в руках США, которые в любой момент смогут сделать эти истребители нефункциональными, если их использование в конкретных боевых действиях или вооруженном конфликте с той или иной страной не будет отвечать интересам и целям Вашингтона. Коротченко отметил, что в этих условиях Индии гораздо предпочтительнее продолжение многолетнего военно-технического сотрудничество с Российской Федерацией. Как известно, в предшествующий период Индия реализовала широкомасштабную программу производства по российской лицензии истребителей Су-30МКИ и приобрела необходимый опыт и технологический потенциал. "Создание индийской авиапромышленностью национального истребителя пятого поколения на основе технологического партнерства с РФ позволит Индии подтвердить статус первоклассной военной державы. Россия готова в полном объеме осуществить трансферт технологий на базе российского истребителя пятого поколения Су-57Э индийским партнерам и оказать необходимое содействие в развертывании серийного производства таких боевых самолетов в Индии", - сказал руководитель ЦАМТО. При этом он отметил, что основное преимущество Су-57Э перед немногочисленными конкурентами – успешный опыт участия в боевых действиях в условиях реального вооруженного конфликта с применением противником современных западных средств воздушного нападения, ПВО и РЭБ. В феврале директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал РИА Новости, что индийская сторона рассматривает вопрос об организации на своей территории производства истребителей пятого поколения Су-57. Тогда же гендиректор "Рособоронэкспорта" (входит в "Ростех") Александр Михеев сообщил, что Россия предлагает поставку новейших истребителей пятого поколения Су-57, а также организацию их производства в Индии и содействие разработке собственной машины такого уровня.

