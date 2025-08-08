Рейтинг@Mail.ru
Индия осознает риски в покупке истребителей F-35, заявил Коротченко - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:03 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/istrebiteli-2034053028.html
Индия осознает риски в покупке истребителей F-35, заявил Коротченко
Индия осознает риски в покупке истребителей F-35, заявил Коротченко - РИА Новости, 08.08.2025
Индия осознает риски в покупке истребителей F-35, заявил Коротченко
Правительство Индии в условиях угроз президента США Дональда Трампа в отношении основных стран-покупательниц российских углеводородов осознает потенциальные... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T03:03:00+03:00
2025-08-08T03:03:00+03:00
в мире
индия
сша
россия
дональд трамп
игорь коротченко
дмитрий шугаев
цамто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998477784_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e30d142a38f3449f3e9ceabb7e2d0173.jpg
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Правительство Индии в условиях угроз президента США Дональда Трампа в отношении основных стран-покупательниц российских углеводородов осознает потенциальные риски и угрозы в покупке "прошитых" американских истребителей F-35, экспортные версии которых содержат дистанционно активируемые программные и аппаратные "закладки" в бортовом радиоэлектронном оборудовании (БРЭО), сообщил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. В начале августа агентство Блумберг передавало, что Индия заявила американской стороне, что не заинтересована в закупке истребителей F-35, отдавая предпочтение совместным разработкам военного оборудования. При этом индийский замминистра иностранных дел заявил, что Индия и США официально не проводили переговоры по вопросу закупок истребителей F-35. "Политическое и экономическое давление администрации 47-го президента США Дональда Трампа на Индию с угрозами введения новых санкций и пошлин в случае продолжения закупок Нью-Дели российских углеводородов вызвала резкую негативную реакцию официальных индийских властей, которая абсолютно правомерна, учитывая, что Индия является великой державой", - сказал Коротченко. Он отметил, что в таких условиях давление Трампа на решение о покупке Индией американских истребителей воспринимается Нью-Дели как угроза суверенитету страны. Истребители пятого поколения F-35 несут реальную угрозу индийским ВВС, так как США поставляют на рынок "прошитые" экспортные версии данного оружия, которое фактически может быть "обнулено" по команде из Вашингтона. "Экспортные версии американских F-35, поставляемые как союзникам по НАТО, так и другим покупателям на внешнем рынке, имеют встроенные в бортовую аппаратуру программные и аппаратные "закладки", дистанционная активация которых может произойти в любой момент внешним радиоэлектронным сигналом соответствующими структурами или службами США", - подчеркнул Коротченко. Он добавил, что в случае приобретения истребителей F-35 Индия имеет все шансы стать заложником в руках США, которые в любой момент смогут сделать эти истребители нефункциональными, если их использование в конкретных боевых действиях или вооруженном конфликте с той или иной страной не будет отвечать интересам и целям Вашингтона. Коротченко отметил, что в этих условиях Индии гораздо предпочтительнее продолжение многолетнего военно-технического сотрудничество с Российской Федерацией. Как известно, в предшествующий период Индия реализовала широкомасштабную программу производства по российской лицензии истребителей Су-30МКИ и приобрела необходимый опыт и технологический потенциал. "Создание индийской авиапромышленностью национального истребителя пятого поколения на основе технологического партнерства с РФ позволит Индии подтвердить статус первоклассной военной державы. Россия готова в полном объеме осуществить трансферт технологий на базе российского истребителя пятого поколения Су-57Э индийским партнерам и оказать необходимое содействие в развертывании серийного производства таких боевых самолетов в Индии", - сказал руководитель ЦАМТО. При этом он отметил, что основное преимущество Су-57Э перед немногочисленными конкурентами – успешный опыт участия в боевых действиях в условиях реального вооруженного конфликта с применением противником современных западных средств воздушного нападения, ПВО и РЭБ. В феврале директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал РИА Новости, что индийская сторона рассматривает вопрос об организации на своей территории производства истребителей пятого поколения Су-57. Тогда же гендиректор "Рособоронэкспорта" (входит в "Ростех") Александр Михеев сообщил, что Россия предлагает поставку новейших истребителей пятого поколения Су-57, а также организацию их производства в Индии и содействие разработке собственной машины такого уровня.
https://ria.ru/20250807/indija-2033831921.html
https://ria.ru/20250307/ssha-2003687674.html
https://ria.ru/20250806/indiya-2033789538.html
индия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998477784_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30d560effba5e0888795d9c21b3db3cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, сша, россия, дональд трамп, игорь коротченко, дмитрий шугаев, цамто, нато, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), f-35, су-57э, су-57
В мире, Индия, США, Россия, Дональд Трамп, Игорь Коротченко, Дмитрий Шугаев, ЦАМТО, НАТО, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), F-35, Су-57Э, Су-57
Индия осознает риски в покупке истребителей F-35, заявил Коротченко

Коротченко заявил, что Индия не видит смысла в покупке прошитых F-35

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкАмериканский истребитель-бомбардировщик F-35
Американский истребитель-бомбардировщик F-35 - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Американский истребитель-бомбардировщик F-35. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Правительство Индии в условиях угроз президента США Дональда Трампа в отношении основных стран-покупательниц российских углеводородов осознает потенциальные риски и угрозы в покупке "прошитых" американских истребителей F-35, экспортные версии которых содержат дистанционно активируемые программные и аппаратные "закладки" в бортовом радиоэлектронном оборудовании (БРЭО), сообщил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. В начале августа агентство Блумберг передавало, что Индия заявила американской стороне, что не заинтересована в закупке истребителей F-35, отдавая предпочтение совместным разработкам военного оборудования. При этом индийский замминистра иностранных дел заявил, что Индия и США официально не проводили переговоры по вопросу закупок истребителей F-35.
Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Индия будет наращивать торговлю с БРИКС, Африкой и АСЕАН, заявила эксперт
Вчера, 02:30
"Политическое и экономическое давление администрации 47-го президента США Дональда Трампа на Индию с угрозами введения новых санкций и пошлин в случае продолжения закупок Нью-Дели российских углеводородов вызвала резкую негативную реакцию официальных индийских властей, которая абсолютно правомерна, учитывая, что Индия является великой державой", - сказал Коротченко.
Он отметил, что в таких условиях давление Трампа на решение о покупке Индией американских истребителей воспринимается Нью-Дели как угроза суверенитету страны. Истребители пятого поколения F-35 несут реальную угрозу индийским ВВС, так как США поставляют на рынок "прошитые" экспортные версии данного оружия, которое фактически может быть "обнулено" по команде из Вашингтона.
"Экспортные версии американских F-35, поставляемые как союзникам по НАТО, так и другим покупателям на внешнем рынке, имеют встроенные в бортовую аппаратуру программные и аппаратные "закладки", дистанционная активация которых может произойти в любой момент внешним радиоэлектронным сигналом соответствующими структурами или службами США", - подчеркнул Коротченко.
Он добавил, что в случае приобретения истребителей F-35 Индия имеет все шансы стать заложником в руках США, которые в любой момент смогут сделать эти истребители нефункциональными, если их использование в конкретных боевых действиях или вооруженном конфликте с той или иной страной не будет отвечать интересам и целям Вашингтона.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В США призвали Индию отказаться от закупок оружия в России
7 марта, 17:09
Коротченко отметил, что в этих условиях Индии гораздо предпочтительнее продолжение многолетнего военно-технического сотрудничество с Российской Федерацией. Как известно, в предшествующий период Индия реализовала широкомасштабную программу производства по российской лицензии истребителей Су-30МКИ и приобрела необходимый опыт и технологический потенциал.
"Создание индийской авиапромышленностью национального истребителя пятого поколения на основе технологического партнерства с РФ позволит Индии подтвердить статус первоклассной военной державы. Россия готова в полном объеме осуществить трансферт технологий на базе российского истребителя пятого поколения Су-57Э индийским партнерам и оказать необходимое содействие в развертывании серийного производства таких боевых самолетов в Индии", - сказал руководитель ЦАМТО.
При этом он отметил, что основное преимущество Су-57Э перед немногочисленными конкурентами – успешный опыт участия в боевых действиях в условиях реального вооруженного конфликта с применением противником современных западных средств воздушного нападения, ПВО и РЭБ.
В феврале директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал РИА Новости, что индийская сторона рассматривает вопрос об организации на своей территории производства истребителей пятого поколения Су-57. Тогда же гендиректор "Рособоронэкспорта" (входит в "Ростех") Александр Михеев сообщил, что Россия предлагает поставку новейших истребителей пятого поколения Су-57, а также организацию их производства в Индии и содействие разработке собственной машины такого уровня.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Индия назвала новые пошлины США несправедливыми
6 августа, 18:27
 
В миреИндияСШАРоссияДональд ТрампИгорь КоротченкоДмитрий ШугаевЦАМТОНАТОФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)F-35Су-57ЭСу-57
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала