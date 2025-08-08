https://ria.ru/20250808/gaza-2034232060.html

Шесть казахстанцев эвакуировали из сектора Газа

Шесть казахстанцев эвакуировали из сектора Газа - РИА Новости, 08.08.2025

Шесть казахстанцев эвакуировали из сектора Газа

Шесть граждан Казахстана эвакуированы из сектора Газа, сообщает в пятницу пресс-служба МИД республики. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T19:29:00+03:00

2025-08-08T19:29:00+03:00

2025-08-08T19:29:00+03:00

в мире

израиль

казахстан

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129435/81/1294358154_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c91de6ed635006d5c929cab9bcf3505b.jpg

АСТАНА, 8 авг - РИА Новости. Шесть граждан Казахстана эвакуированы из сектора Газа, сообщает в пятницу пресс-служба МИД республики. "В условиях сохраняющейся напряжённой гуманитарной ситуации в секторе Газа при координации министерства иностранных дел Республики Казахстан загранучреждениями РК в Иордании и Израиле успешно организована эвакуация шести соотечественников из зоны конфликта", - говорится в сообщении. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что казахстанцы благополучно переправлены через пограничные пункты пропуска и доставлены в международный аэропорт в Аммане, откуда они вылетели на родину. "Эта операция стала возможной благодаря конструктивному взаимодействию с иорданскими властями и служит наглядным подтверждением того, что защита прав и интересов граждан Казахстана за рубежом является одним из ключевых приоритетов деятельности", - отметили в казахстанском МИД. Посольства Казахстана в Аммане и Тель-Авиве продолжают внимательно отслеживать ситуацию в регионе и находятся в постоянном контакте с казахстанцами, находящимися на территории сектора Газа и Палестины в целом, сообщили в ведомстве. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 61 тысячи палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном

https://ria.ru/20250808/oon-2034223606.html

https://ria.ru/20250808/gaza-2034162953.html

израиль

казахстан

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, казахстан, сектор газа