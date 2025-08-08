Рейтинг@Mail.ru
Шесть казахстанцев эвакуировали из сектора Газа - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/gaza-2034232060.html
Шесть казахстанцев эвакуировали из сектора Газа
Шесть казахстанцев эвакуировали из сектора Газа - РИА Новости, 08.08.2025
Шесть казахстанцев эвакуировали из сектора Газа
Шесть граждан Казахстана эвакуированы из сектора Газа, сообщает в пятницу пресс-служба МИД республики. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T19:29:00+03:00
2025-08-08T19:29:00+03:00
в мире
израиль
казахстан
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129435/81/1294358154_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c91de6ed635006d5c929cab9bcf3505b.jpg
АСТАНА, 8 авг - РИА Новости. Шесть граждан Казахстана эвакуированы из сектора Газа, сообщает в пятницу пресс-служба МИД республики. "В условиях сохраняющейся напряжённой гуманитарной ситуации в секторе Газа при координации министерства иностранных дел Республики Казахстан загранучреждениями РК в Иордании и Израиле успешно организована эвакуация шести соотечественников из зоны конфликта", - говорится в сообщении. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что казахстанцы благополучно переправлены через пограничные пункты пропуска и доставлены в международный аэропорт в Аммане, откуда они вылетели на родину. "Эта операция стала возможной благодаря конструктивному взаимодействию с иорданскими властями и служит наглядным подтверждением того, что защита прав и интересов граждан Казахстана за рубежом является одним из ключевых приоритетов деятельности", - отметили в казахстанском МИД. Посольства Казахстана в Аммане и Тель-Авиве продолжают внимательно отслеживать ситуацию в регионе и находятся в постоянном контакте с казахстанцами, находящимися на территории сектора Газа и Палестины в целом, сообщили в ведомстве. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 61 тысячи палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном
https://ria.ru/20250808/oon-2034223606.html
https://ria.ru/20250808/gaza-2034162953.html
израиль
казахстан
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129435/81/1294358154_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_71d85cbc8310e5c7b95b33238c5a41eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, казахстан, сектор газа
В мире, Израиль, Казахстан, Сектор Газа
Шесть казахстанцев эвакуировали из сектора Газа

Шесть граждан Казахстана эвакуировали из сектора Газа

© Flickr / Alex J. ButlerФлаг Казахстана
Флаг Казахстана - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Flickr / Alex J. Butler
Флаг Казахстана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 8 авг - РИА Новости. Шесть граждан Казахстана эвакуированы из сектора Газа, сообщает в пятницу пресс-служба МИД республики.
"В условиях сохраняющейся напряжённой гуманитарной ситуации в секторе Газа при координации министерства иностранных дел Республики Казахстан загранучреждениями РК в Иордании и Израиле успешно организована эвакуация шести соотечественников из зоны конфликта", - говорится в сообщении.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
СБ ООН может провести экстренное заседание по Газе в ближайшее время
Вчера, 18:39
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что казахстанцы благополучно переправлены через пограничные пункты пропуска и доставлены в международный аэропорт в Аммане, откуда они вылетели на родину.
"Эта операция стала возможной благодаря конструктивному взаимодействию с иорданскими властями и служит наглядным подтверждением того, что защита прав и интересов граждан Казахстана за рубежом является одним из ключевых приоритетов деятельности", - отметили в казахстанском МИД.
Посольства Казахстана в Аммане и Тель-Авиве продолжают внимательно отслеживать ситуацию в регионе и находятся в постоянном контакте с казахстанцами, находящимися на территории сектора Газа и Палестины в целом, сообщили в ведомстве.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 61 тысячи палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном
Жители Газы - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Число погибших от голода в секторе Газа превысило 200 человек
Вчера, 15:31
 
В миреИзраильКазахстанСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала