Экс-глава МИД Австрии обвинила фон дер Ляйен в превышении полномочий
Кнайсль заявила, что Фон дер Ляйен превысила полномочия на переговорах с Трампом
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не имела полномочий для переговоров с президентом США Дональдом Трампом о закупке американских энергоресурсов, ее должны ждать последствия, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Я считаю, что должны быть юридические последствия, поскольку Еврокомиссия с ее главой, президентом Урсулой фон дер Ляйен, были разные люди до нее, будут разные люди после, но она превысила свои полномочия", - сказала собеседница агентства.
Как отметила Кнайсль, перед встречей с Трампом глава Еврокомиссии не провела необходимые консультации с представителями стран ЕС. При этом экс-глава МИД Австрии усомнилась в юридической силе достигнутых договоренностей и выразила сомнение, что они могут быть воплощены.
Помимо этого, собеседница агентства подчеркнула, что, вопреки заявлениям канцлера ФРГ Фридриха Мерца о пользе новой сделки с США, это соглашение добавит в ЕС только "больше неопределенности", и не все государства-участники охотно его примут.
"Это не было тем, что я могла бы назвать серьезными переговорами. Необходимо было сесть, созвать чиновников, экспертов в этих областях, а затем найти баланс", - отметила она.
Как сообщала газета New York Times, фон дер Ляйен и Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров.
В рамках сделки Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в США дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки.
