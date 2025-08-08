Фон дер Ляйен опозорилась во время выступления в Финляндии
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Инцидент, который произошел во время выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Финляндии, продемонстрировал лицемерность ее высказываний, пишет журналист Майкл Брендан Догерти в статье для National Review.
Автор сообщает, что во время речи председателя ЕК о свободе слова мужчину, освистывавшего ее, схватили и увели полицейские.
"Это, наверное, одна из моих любимых сцен из всех, что я видел. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступала с речью в Финляндии. Отвечая на выкрики из зала, она сказала: "Они могут радоваться, что живут в свободной стране, такой как Финляндия, где свобода слова — это право. Где на них не налагаются никакие ограничения". Пока она говорила это, протестующего мужчину задерживали", — пишет автор.
Проблема свободы слова в Европе неоднократно обсуждалась в мировом сообществе. В феврале на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с критикой в адрес лидеров Европейского союза. Он заявлял, что некоторые европейские страны отступают от принципов свободы слова и демократии. Вэнс выразил обеспокоенность тем, что эта тенденция не только подрывает внутреннюю стабильность европейских государств, но и ставит под сомнение основы сотрудничества между США и Европой. В заключение своей речи вице-президент призвал европейских политиков предоставить гражданам возможность свободно выражать свои мысли.
