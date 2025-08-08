https://ria.ru/20250808/evropa-2034050913.html

"Континент неудач": в Европе испугались российско-американского удара

"Континент неудач": в Европе испугались российско-американского удара

Европа стремительно теряет политическое и экономическое влияние, это видно, в частности, на фоне действий России и США, пишет Berliner Zeitung. РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Европа стремительно теряет политическое и экономическое влияние, это видно, в частности, на фоне действий России и США, пишет Berliner Zeitung."Глядя на последние события вокруг ЕС, можно с полным правом говорить о континенте неудач <…> В то время как президент США Дональд Трамп твердой рукой и умением вести переговоры диктует тарифы, а президент России Владимир Путин уже более трех лет создает факты на земле совсем недалеко от Берлина, ЕС и важнейшие главы государств погрязли во внутренних проблемах", — указано в статье.В материале также отмечается, что никто в мире не считают Европу политическим центром, имеющий вес: для переговоров США и России Европа не рассматривается даже в качестве места проведения, не говоря уже о полноправном участнике."Этот момент иллюстрирует геополитическую маргинализацию Европы <…> Зеленский теперь может наблюдать как решается судьба его страны, а ЕС будет молча ждать решения папы Трампа по переговорам", — подчеркнула газета.В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.

