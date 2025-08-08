https://ria.ru/20250808/epshteyn-2034008892.html

Дело Эпштейна обнажило ахиллесову пяту Трампа

Дело Эпштейна обнажило ахиллесову пяту Трампа

В фокусе мировой политической повестки и на первых полосах СМИ вновь оказалось дело Джеффри Эпштейна. Причем это произошло под общественным давлением, поскольку

В фокусе мировой политической повестки и на первых полосах СМИ вновь оказалось дело Джеффри Эпштейна. Причем это произошло под общественным давлением, поскольку американцам очень не понравилась попытка администрации США замести все под ковер — вопреки предвыборным обещаниям Дональда Трампа. Условие раскрыть правду об этом деле в свое время стало едва ли не главной точкой сборки всего MAGA-сообщества и по сей день остается его важнейшим требованием к американскому истеблишменту.На прошлой неделе состоялись допросы Гислейн Максвелл — пособницы миллиардера-педофила, создавшего грандиозное предприятие по вовлечению в проституцию несовершеннолетних и их сексуальной эксплуатации сильными мира сего. На этой неделе комитет по надзору палаты представителей конгресса США вызвал на дачу показаний по данному делу десяток бывших высокопоставленных чиновников и государственных деятелей, включая супружескую чету Клинтон.Однако, в отличие от предыдущей волны резонанса 2019 года, когда собственно и разразился скандал (а сам Эпштейн загадочным образом погиб в тюрьме, специально предназначенной для того, чтобы обеспечить безопасность заключенных), на этот раз появился новый аспект, несущий в себе огромную угрозу давно сложившемуся статус-кво американской системы и политики.Речь о том, что возникает все больше весомых голосов и свидетельств в пользу того, что Джеффри Эпштейн работал на израильскую разведку "Моссад". Прямых доказательств, разумеется, нет, но косвенных доводов много — и становится все больше. На днях появился очередной: британская Times поделилась деталями выходящей в скором времени новой книги о грязном белье королевской семьи историка Эндрю Лоуни "Право имеющий: взлет и падение дома Йорков". В ней автор, ссылаясь на свои источники, утверждает, что Эпштейн продавал "самые сокровенные тайны" принца Эндрю — среднего сына королевы Елизаветы II — "Моссаду", а также другим спецслужбам. О своей уверенности в том, что Эпштейн был агентом "Моссада", открыто говорят многие влиятельные фигуры американских консерваторов во главе с журналистом Такером Карлсоном.На первый взгляд, это может показаться странным, но у данной темы просто ядерный по своей взрывоопасности потенциал для США.Чем является дело Джеффри Эпштейна для большинства людей — хоть в Америке, хоть в Европе, хоть в России? Квинтэссенцией предельной развращенности западного истеблишмента, полагающего себя стоящим выше закона и уверенного в собственной безнаказанности.Это омерзительно во всех отношениях. Но если информация о работе Эпштейна на "Моссад" имеет под собой основания, то ситуация — с точки зрения американцев — выглядит еще кошмарнее: в сердце Соединенных Штатов иностранная разведка создала систему не просто сбора, а организации компромата на элиту страны, причем с использованием самого чудовищного способа — сексуальной эксплуатации американских же детей. И не просто какая-то там иностранная разведка, а израильская.Особые отношения США и Израиля широко известны, причем в их основе — со стороны Штатов — лежат не только прагматические соображения, но и в буквальном смысле религиозная вера. Во второй половине XX века среди американцев (традиционно глубоко верующей нации) широко распространился христианский сионизм, в котором поддержка Израиля США обосновывалась Священным Писанием. Показательная история: пару месяцев назад тот же Такер Карлсон взял интервью у известного сенатора Теда Круза, и тот прямо заявил, что его "учили, что в Библии написано: кто хорошо относится к Израилю, тот будет благословлен".В сочетании с многолетними лоббистскими усилиями Израиля две страны оказались настолько тесно связаны, что безоговорочная поддержка Штатами любых действий еврейского государства — вне зависимости от того, представитель какой партии сидит в Белом доме, — стала само собой разумеющейся.Однако в последние годы ситуация меняется. С одной стороны, в Демократической партии все сильнее влияние левого крыла и мусульман (как одного из важных меньшинств, на которых опирается партия) — и те и другие занимают откровенно пропалестинские позиции. С другой стороны, в Республиканской партии — казалось бы, оплоте верующих христиан-консерваторов — также набирают силу скептические по отношению к Тель-Авиву настроения. Причина проста: все чаще США вынуждены поддерживать Израиль в ущерб собственным интересам.Недавняя 12-дневная война с Ираном стала очередным тому подтверждением. Для защиты Израиля от ответных ударов Тегерана американцы были вынуждены потратить значительную часть и так остро не хватающих средств ПВО. В частности, ими была использована почти четверть (150 из 650) всех ракет для систем THAAD, притом что их ежегодно выпускают всего около 30 штук и на восполнение запасов потребуется минимум четыре года. Да уже и в Вашингтоне людоедская по отношению к Газе и авантюрная касательно других соседей политика Тель-Авива вызывает раздражение, потому что создает кучу проблем администрации США.В этой ситуации педалирование темы Эпштейна как возможного агента "Моссада" и требование раскрыть правду становится крайне неприятной проблемой не только для Тель-Авива, но и для Дональда Трампа, который активно поддерживает Израиль, ну а заодно и для всей государственной системы Соединенных Штатов. Потому что, если это правда, то радикальный разворот американского общественного мнения (в том числе базового электората Трампа) по отношению к Израилю гарантирован. А это, в свою очередь, принудит к переменам и внутренний, и внешнеполитический курс США.Помимо отношения к Израилю, встанет вопрос: куда смотрели американские спецслужбы, когда у них под носом с таким размахом орудовала иностранная разведка? Впрочем, ответ на этот вопрос как раз известен: они в это время фабриковали дело Рашагейта.Прямо сейчас американский президент является мишенью для либерально-глобалистских СМИ, пытающихся объяснить его нежелание ворошить дело Эпштейна собственной замешанностью в него. Другие предполагают, что, возможно, в деле замазан не Трамп, а кто-то из его близкого круга или важных спонсоров. Однако вряд ли все эти люди — во главе с Трампом — много лет активно и яростно обещали раскрыть всю правду о деле Эпштейна, если бы на них там был реальный компромат.А вот если выяснилось, что в пресловутых файлах Эпштейна (существование которых Трамп внезапно стал категорически отрицать) есть указание на то, что "Моссад" и впрямь причастен к созданию системы массового сексуального насилия над американскими детьми на острове, куда летал чартер "Лолита-экспресс", это многое объясняет в нынешних действиях президента США.

