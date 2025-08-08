Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин и Путин высоко оценили сотрудничество между двумя странами - РИА Новости, 08.08.2025
14:21 08.08.2025 (обновлено: 14:25 08.08.2025)
Си Цзиньпин и Путин высоко оценили сотрудничество между двумя странами
ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин положительно оценили высокий уровень политического взаимодоверия и сотрудничества между странами в ходе телефонного разговора в пятницу, передает Центральное телевидение Китая."Главы двух государств положительно оценили высокий уровень политического взаимодоверия и стратегического сотрудничества между Китаем и Россией и договорились совместно содействовать дальнейшему развитию двусторонних отношений", - сообщает телеканал.Отмечается, что стороны заявили о том, что будут совместно готовиться к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, обеспечивая дружественную, сплоченную атмосферу, а также способствуя качественному развитию ШОС.
китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, шос, в мире
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, ШОС, В мире
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин . Архивное фото
ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин положительно оценили высокий уровень политического взаимодоверия и сотрудничества между странами в ходе телефонного разговора в пятницу, передает Центральное телевидение Китая.
"Главы двух государств положительно оценили высокий уровень политического взаимодоверия и стратегического сотрудничества между Китаем и Россией и договорились совместно содействовать дальнейшему развитию двусторонних отношений", - сообщает телеканал.
Отмечается, что стороны заявили о том, что будут совместно готовиться к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, обеспечивая дружественную, сплоченную атмосферу, а также способствуя качественному развитию ШОС.
КитайРоссияСи ЦзиньпинВладимир ПутинШОСВ мире
 
 
