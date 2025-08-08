https://ria.ru/20250808/doverie-2034145194.html

Си Цзиньпин и Путин высоко оценили сотрудничество между двумя странами

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин положительно оценили высокий уровень политического взаимодоверия и сотрудничества между странами в... РИА Новости, 08.08.2025

ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин положительно оценили высокий уровень политического взаимодоверия и сотрудничества между странами в ходе телефонного разговора в пятницу, передает Центральное телевидение Китая."Главы двух государств положительно оценили высокий уровень политического взаимодоверия и стратегического сотрудничества между Китаем и Россией и договорились совместно содействовать дальнейшему развитию двусторонних отношений", - сообщает телеканал.Отмечается, что стороны заявили о том, что будут совместно готовиться к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, обеспечивая дружественную, сплоченную атмосферу, а также способствуя качественному развитию ШОС.

