Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт рассказал о ситуации на подступах к Кировску в ДНР - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:39 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/donbass-2034072297.html
Военный эксперт рассказал о ситуации на подступах к Кировску в ДНР
Военный эксперт рассказал о ситуации на подступах к Кировску в ДНР - РИА Новости, 08.08.2025
Военный эксперт рассказал о ситуации на подступах к Кировску в ДНР
ВС РФ закрепляются на новых позициях в районе Торского в ДНР, выдавливая ВСУ из района рыбхоза, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T08:39:00+03:00
2025-08-08T08:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891276008_0:443:2853:2048_1920x0_80_0_0_6989f6501cf0e0717333916cb5f7f9e6.jpg
ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. ВС РФ закрепляются на новых позициях в районе Торского в ДНР, выдавливая ВСУ из района рыбхоза, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боев нашим передовым отрядам удалось обойти укрепрайон украинских боевиков севернее Торского и подойти к населенному пункту Кировск (украинское название - Заречное) в ДНР. На данный момент идет закрепление на новых рубежах с одновременным выдавливанием противника из района рыбхоза в Торском", - сообщил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891276008_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bdda325952713d1238db72e86064eafd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Военный эксперт рассказал о ситуации на подступах к Кировску в ДНР

Марочко: ВС РФ закрепляются на новых позициях севернее Торского у Кировска в ДНР

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. ВС РФ закрепляются на новых позициях в районе Торского в ДНР, выдавливая ВСУ из района рыбхоза, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе активных боев нашим передовым отрядам удалось обойти укрепрайон украинских боевиков севернее Торского и подойти к населенному пункту Кировск (украинское название - Заречное) в ДНР. На данный момент идет закрепление на новых рубежах с одновременным выдавливанием противника из района рыбхоза в Торском", - сообщил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала