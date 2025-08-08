https://ria.ru/20250808/donbass-2034072297.html
Военный эксперт рассказал о ситуации на подступах к Кировску в ДНР
Военный эксперт рассказал о ситуации на подступах к Кировску в ДНР
Военный эксперт рассказал о ситуации на подступах к Кировску в ДНР
ВС РФ закрепляются на новых позициях в районе Торского в ДНР, выдавливая ВСУ из района рыбхоза, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 08.08.2025
ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. ВС РФ закрепляются на новых позициях в районе Торского в ДНР, выдавливая ВСУ из района рыбхоза, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боев нашим передовым отрядам удалось обойти укрепрайон украинских боевиков севернее Торского и подойти к населенному пункту Кировск (украинское название - Заречное) в ДНР. На данный момент идет закрепление на новых рубежах с одновременным выдавливанием противника из района рыбхоза в Торском", - сообщил он.
Военный эксперт рассказал о ситуации на подступах к Кировску в ДНР
