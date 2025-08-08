https://ria.ru/20250808/dolg-2034064113.html

Экс-глава Челябинской области задолжал за коммуналку

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Экс-глава Челябинской области Борис Дубровский, объявленный в федеральный розыск МВД РФ, задолжал за коммунальные услуги 21,5 тысяч рублей, которые пытаются взыскать с прошлого года, следует из судебных документов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно судебным материалам, МУП "Электротепловые сети" ранее обратилось в суд, чтобы взыскать с Дубровского долг "за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию". В декабре прошлого года был вынесен судебный приказ. На его основании в июле этого года приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с бывшего чиновника 21,5 тысяч рублей по "задолженности по платежам за жилплощадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию". Также, как следует из судебных материалов, в челябинский суд обратилась компания "Перспектива", чтобы "взыскать плату за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию" с Дубровского. Был вынесен судебный приказ, по которому в ноябре 2024 года было возбуждено исполнительное производство о взыскании более 9,4 тысячи рублей задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию, однако уже в январе этого года оно было прекращено по пункту 4 части 1 статьи 46 - у должника не нашли имущества для взыскания. Кроме того, в отношении Дубровского судебные приставы главного межрегионального управления, в ведении которых находятся особо важные производства, в 2021 и 2022 годах возбудили три производства. Два из них касаются наложения ареста на имущество, а третий – иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц более чем на 36,6 миллиона рублей. По информации из судебных документов, производство касается иска АО "Производственное объединение Монтажник" о взыскании с Дубровского более 37,3 миллионов рублей, удовлетворенного в июле 2022 года. Однако, согласно материалам приставов, все три исполнительных производства были прекращены в феврале прошлого года по пункту 7 части 1 статьи 47 - из-за признания должника банкротом. Вместе с тем, согласно данным декларации за 2017 год, с которыми ознакомилось РИА Новости, у Дубровского в собственности были три земельных участка, один площадью 600 и два - по 1,38 тысячи квадратных метра, также в пользовании экс-губернатора был участок площадью 2,4 тысячи "квадратов". Также у губернатора значатся два жилых дома, общей площадью 517 квадратных метров, квартира в 65 "квадратов" и еще одна квартира в 83 "квадратов" в пользовании. Кроме этого, Добровский задекларировал дачу и гараж (12 и 21 квадратный метр) и нежилое помещение площадью 220 "квадратов". Помимо всего этого, в долевой собственности у Дубровского значатся 1/23 доли в нежилом помещении площадью 565 "квадратов" и 67/221 доли в другом нежилом помещении площадью 1,46 тысячи квадратных метра. Также у экс-губернатора значилась иномарка Mercedes-Benz GL-Class. Кроме того, на 2017 год в пользовании Дубровского был дом губернатора Челябинской области (здание гостиницы) площадью 626 "квадратов". Дубровский возглавил Челябинскую область в 2014 году, подал в отставку в марте 2019 года. Против него по материалам ФАС возбуждалось уголовное дело о превышении полномочий с ущербом на 20 миллиардов рублей, но впоследствии защитник экс-губернатора Рустам Курмаев заявлял РИА Новости, что дело закрыли как незаконное. В 2024 году Арбитражный суд Челябинской области признал Дубровского банкротом.

