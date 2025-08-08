Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ отметил рост числа украинцев, поддерживающих мир - РИА Новости, 08.08.2025
06:31 08.08.2025
Глава РФПИ отметил рост числа украинцев, поддерживающих мир
Глава РФПИ отметил рост числа украинцев, поддерживающих мир - РИА Новости, 08.08.2025
Глава РФПИ отметил рост числа украинцев, поддерживающих мир
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в преддверии саммита США и России в социальной сети Х обратил внимание на опрос общественного... РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в преддверии саммита США и России в социальной сети Х обратил внимание на опрос общественного мнения, свидетельствующий о значительном росте числа украинцев, которые поддерживают скорейшее достижение мира путем переговоров. Дмитриев приводит соответствующие социологические данные американского института Гэллапа, согласно которым 69% украинцев (по сравнению с 20% в 2022 году) поддерживают скорейшее достижение мира путем переговоров, а не войну. "Крайне важный опрос перед саммитом США и России", - написал Дмитриев. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг утром сообщил, что Москва и Вашингтон начали проработку саммита. О проведении двусторонней встречи на высшем уровне договоренность была согласована по предложению американской стороны. Американские СМИ еще в среду вечером сообщали, что Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе. Последняя встреча Путина с президентом США состоялась в 2021 году в Женеве - с Джо Байденом. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом.
Глава РФПИ отметил рост числа украинцев, поддерживающих мир

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что 69% украинцев поддерживают мир путем переговоров

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в преддверии саммита США и России в социальной сети Х обратил внимание на опрос общественного мнения, свидетельствующий о значительном росте числа украинцев, которые поддерживают скорейшее достижение мира путем переговоров.
Дмитриев приводит соответствующие социологические данные американского института Гэллапа, согласно которым 69% украинцев (по сравнению с 20% в 2022 году) поддерживают скорейшее достижение мира путем переговоров, а не войну.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Трамп рассказал, что заставляет его добиваться мира на Украине
Вчера, 00:46
"Крайне важный опрос перед саммитом США и России", - написал Дмитриев.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг утром сообщил, что Москва и Вашингтон начали проработку саммита. О проведении двусторонней встречи на высшем уровне договоренность была согласована по предложению американской стороны. Американские СМИ еще в среду вечером сообщали, что Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе. Последняя встреча Путина с президентом США состоялась в 2021 году в Женеве - с Джо Байденом. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
"Он уперся": в Киеве жестко высказались о переговорах России и Украины
2 августа, 01:11
 
В миреСШАРоссияМоскваКирилл ДмитриевЮрий УшаковДжо БайденРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
