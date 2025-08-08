Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил вероятность подписания мирного договора между Баку и Баку - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:52 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/diplomatiya-2034057962.html
Эксперт оценил вероятность подписания мирного договора между Баку и Баку
Эксперт оценил вероятность подписания мирного договора между Баку и Баку - РИА Новости, 08.08.2025
Эксперт оценил вероятность подписания мирного договора между Баку и Баку
Подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном на встрече в США при посредничестве американского лидера Дональда Трампа ждать не стоит, возможно... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T04:52:00+03:00
2025-08-08T04:52:00+03:00
в мире
азербайджан
армения
ереван
дональд трамп
ильхам алиев
никол пашинян
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112672/93/1126729334_0:269:3156:2044_1920x0_80_0_0_3adb5982b102a97162197664ed75d443.jpg
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном на встрече в США при посредничестве американского лидера Дональда Трампа ждать не стоит, возможно утверждение документа о взаимопонимании, заявил РИА Новости почетный доктор института истории имени Аббаса-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, доцент Российского государственного социального университета (РГСУ) Олег Кузнецов. Правительство Армении подтвердило информацию о том, что в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Американские СМИ писали о возможности подписания мирного договора. "Заявления о скором подписании мирного договора или какого-то иного документа, его предваряющего, причем с указанием конкретного времени, слышны с осени 2021 года. Прошло без малого четыре года, за это время было много разговоров о переговорах и консультации между Баку и Ереваном, а практического результата все нет. Я не уверен, что завтра в Вашингтоне в кабинете президента Трампа будет подписан именно мирный договор между Азербайджаном и Арменией. Это скорее всего будет какой-то другой документ о взаимопонимании между двумя странами Закавказья", - сказал Кузнецов. По его мнению, документ может оказаться пустышкой без обязывающих политико-правовых последствий для подписантов. "Что касается утверждений ряда политологов относительно того, что премьер Пашинян предаст интересы Армении ради гарантий личной безопасности и правового иммунитета своей собственности за пределами страны, то я склонен поддерживать их", - отметил Кузнецов. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении. Россия всячески поддерживает переговоры Армении и Азербайджана, заявил в июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20250808/diplomatiya-2034044708.html
https://ria.ru/20250724/mid-2031170679.html
https://ria.ru/20250719/tramp-2030094142.html
азербайджан
армения
ереван
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112672/93/1126729334_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_cbed0c9e8527709ba370ab83012005bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, армения, ереван, дональд трамп, ильхам алиев, никол пашинян, евросоюз, баку
В мире, Азербайджан, Армения, Ереван, Дональд Трамп, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Евросоюз, Баку
Эксперт оценил вероятность подписания мирного договора между Баку и Баку

Экономист Кузнецов считает, что договора между Ереваном и Баку ждать не стоит

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном на встрече в США при посредничестве американского лидера Дональда Трампа ждать не стоит, возможно утверждение документа о взаимопонимании, заявил РИА Новости почетный доктор института истории имени Аббаса-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, доцент Российского государственного социального университета (РГСУ) Олег Кузнецов.
Правительство Армении подтвердило информацию о том, что в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Американские СМИ писали о возможности подписания мирного договора.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Вашингтоне состоится встреча Пашиняна, Трампа и Алиева
00:31
"Заявления о скором подписании мирного договора или какого-то иного документа, его предваряющего, причем с указанием конкретного времени, слышны с осени 2021 года. Прошло без малого четыре года, за это время было много разговоров о переговорах и консультации между Баку и Ереваном, а практического результата все нет. Я не уверен, что завтра в Вашингтоне в кабинете президента Трампа будет подписан именно мирный договор между Азербайджаном и Арменией. Это скорее всего будет какой-то другой документ о взаимопонимании между двумя странами Закавказья", - сказал Кузнецов.
По его мнению, документ может оказаться пустышкой без обязывающих политико-правовых последствий для подписантов.
"Что касается утверждений ряда политологов относительно того, что премьер Пашинян предаст интересы Армении ради гарантий личной безопасности и правового иммунитета своей собственности за пределами страны, то я склонен поддерживать их", - отметил Кузнецов.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
МИД: Запад хочет перевести примирение Армении и Азербайджана на свои рельсы
24 июля, 15:17
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.
Россия всячески поддерживает переговоры Армении и Азербайджана, заявил в июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Трамп заявил, что Армения и Азербайджан близки к заключению мира
19 июля, 04:07
 
В миреАзербайджанАрменияЕреванДональд ТрампИльхам АлиевНикол ПашинянЕвросоюзБаку
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала