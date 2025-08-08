https://ria.ru/20250808/diplomatiya-2034057962.html

Эксперт оценил вероятность подписания мирного договора между Баку и Баку

Подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном на встрече в США при посредничестве американского лидера Дональда Трампа ждать не стоит, возможно...

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном на встрече в США при посредничестве американского лидера Дональда Трампа ждать не стоит, возможно утверждение документа о взаимопонимании, заявил РИА Новости почетный доктор института истории имени Аббаса-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, доцент Российского государственного социального университета (РГСУ) Олег Кузнецов. Правительство Армении подтвердило информацию о том, что в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Американские СМИ писали о возможности подписания мирного договора. "Заявления о скором подписании мирного договора или какого-то иного документа, его предваряющего, причем с указанием конкретного времени, слышны с осени 2021 года. Прошло без малого четыре года, за это время было много разговоров о переговорах и консультации между Баку и Ереваном, а практического результата все нет. Я не уверен, что завтра в Вашингтоне в кабинете президента Трампа будет подписан именно мирный договор между Азербайджаном и Арменией. Это скорее всего будет какой-то другой документ о взаимопонимании между двумя странами Закавказья", - сказал Кузнецов. По его мнению, документ может оказаться пустышкой без обязывающих политико-правовых последствий для подписантов. "Что касается утверждений ряда политологов относительно того, что премьер Пашинян предаст интересы Армении ради гарантий личной безопасности и правового иммунитета своей собственности за пределами страны, то я склонен поддерживать их", - отметил Кузнецов. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении. Россия всячески поддерживает переговоры Армении и Азербайджана, заявил в июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

