Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом на трассе "Кола" - РИА Новости, 08.08.2025
10:21 08.08.2025 (обновлено: 10:22 08.08.2025)
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом на трассе "Кола"
происшествия
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушений правил дорожного движения возбуждено по факту ДТП на трассе "Кола", где столкнулись фура и рейсовый автобус, четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В четверг вечером МВД по региону сообщало, что на 22 километре автодороги "Кола" столкнулись рейсовый автобус "Лиаз" и "Скания" с полуприцепом. В результате аварии в больницу госпитализированы в тяжелом состоянии 36-летний водитель фуры, его 15-летний пассажир и две женщины из автобуса, 87 и 55 лет. Также с различными травмами госпитализированы 54-летний водитель автобуса и 43-летний мужчина. "По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 (Нарушение правил дорожного движения) УК РФ", - сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Прокуратура Ленобласти организовала проверку по факту ДТП.
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушений правил дорожного движения возбуждено по факту ДТП на трассе "Кола", где столкнулись фура и рейсовый автобус, четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В четверг вечером МВД по региону сообщало, что на 22 километре автодороги "Кола" столкнулись рейсовый автобус "Лиаз" и "Скания" с полуприцепом. В результате аварии в больницу госпитализированы в тяжелом состоянии 36-летний водитель фуры, его 15-летний пассажир и две женщины из автобуса, 87 и 55 лет. Также с различными травмами госпитализированы 54-летний водитель автобуса и 43-летний мужчина.
"По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 (Нарушение правил дорожного движения) УК РФ", - сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Прокуратура Ленобласти организовала проверку по факту ДТП.
ДТП на проспекте Ленина в Красном Селе - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Петербурге завели дело после наезда машины каршеринга на остановку
Вчера, 09:19
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
