Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом на трассе "Кола"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушений правил дорожного движения возбуждено по факту ДТП на трассе "Кола", где столкнулись фура и рейсовый автобус, четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В четверг вечером МВД по региону сообщало, что на 22 километре автодороги "Кола" столкнулись рейсовый автобус "Лиаз" и "Скания" с полуприцепом. В результате аварии в больницу госпитализированы в тяжелом состоянии 36-летний водитель фуры, его 15-летний пассажир и две женщины из автобуса, 87 и 55 лет. Также с различными травмами госпитализированы 54-летний водитель автобуса и 43-летний мужчина. "По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 (Нарушение правил дорожного движения) УК РФ", - сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Прокуратура Ленобласти организовала проверку по факту ДТП.

