Ученые рассказали, когда магнитная буря достигнет своего пика
Наука
 
17:36 08.08.2025
Ученые рассказали, когда магнитная буря достигнет своего пика
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Геомагнитные возмущения, которые могут достигнуть магнитной бури, ожидавшиеся в пятницу, достигнут пика к ночи, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Прилёт к Земле плазменного облака и связанный с ним сегодняшний пик геомагнитной активности, согласно последним расчётам, ожидаются ближе к полуночи", - говорится в сообщении. Ученые отметили, что Земля в пятницу пересекла "край" корональной дыры, учёные наблюдают рост температуры и скорости солнечного ветра. Плотность плазмы, напротив, падает, но это соответствует моделям солнечного ветра. Первые геомагнитные возмущения ожидаются примерно с 18.00 до 19.00 мск, уточнили в Лаборатории. Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв предупредил, что в пятницу ожидаются геомагнитные возмущения, сила которых может оказаться такой, что на Земле произойдет самая мощная за последние два месяца магнитная буря.
общество, земля, российская академия наук
Наука, Общество, Земля, Российская академия наук
© AP PhotoВспышка на солнце
© AP Photo
Вспышка на солнце . Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Геомагнитные возмущения, которые могут достигнуть магнитной бури, ожидавшиеся в пятницу, достигнут пика к ночи, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Прилёт к Земле плазменного облака и связанный с ним сегодняшний пик геомагнитной активности, согласно последним расчётам, ожидаются ближе к полуночи", - говорится в сообщении.
Ученые отметили, что Земля в пятницу пересекла "край" корональной дыры, учёные наблюдают рост температуры и скорости солнечного ветра. Плотность плазмы, напротив, падает, но это соответствует моделям солнечного ветра.
Первые геомагнитные возмущения ожидаются примерно с 18.00 до 19.00 мск, уточнили в Лаборатории.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв предупредил, что в пятницу ожидаются геомагнитные возмущения, сила которых может оказаться такой, что на Земле произойдет самая мощная за последние два месяца магнитная буря.
