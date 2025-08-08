https://ria.ru/20250808/burya-2034210342.html

Ученые рассказали, когда магнитная буря достигнет своего пика

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Геомагнитные возмущения, которые могут достигнуть магнитной бури, ожидавшиеся в пятницу, достигнут пика к ночи, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Прилёт к Земле плазменного облака и связанный с ним сегодняшний пик геомагнитной активности, согласно последним расчётам, ожидаются ближе к полуночи", - говорится в сообщении. Ученые отметили, что Земля в пятницу пересекла "край" корональной дыры, учёные наблюдают рост температуры и скорости солнечного ветра. Плотность плазмы, напротив, падает, но это соответствует моделям солнечного ветра. Первые геомагнитные возмущения ожидаются примерно с 18.00 до 19.00 мск, уточнили в Лаборатории. Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв предупредил, что в пятницу ожидаются геомагнитные возмущения, сила которых может оказаться такой, что на Земле произойдет самая мощная за последние два месяца магнитная буря.

