Астроном рассказал об астероиде, пролетевшем над Иркутской областью

Астроном рассказал об астероиде, пролетевшем над Иркутской областью - РИА Новости, 08.08.2025

Астроном рассказал об астероиде, пролетевшем над Иркутской областью

Объектов вроде астероида, пролетевшего над Иркутской областью, очень много, но в поле зрения человека попадают редкие единицы, рассказал РИА Новости ведущий... РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Объектов вроде астероида, пролетевшего над Иркутской областью, очень много, но в поле зрения человека попадают редкие единицы, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. Ранее иркутский астроном Сергей Язев сообщил РИА Новости, что минувшей ночью над Иркутской областью пролетел астероид и сгорел на высоте 20-30 километров над Землёй. Его яркое свечение запечатлели ряд видеокамер. "Это, конечно, повезло, что объект попал на камеру", - сказал Эйсмонт. По его словам, небесных тел размером с мячик для пинг-понга, по оценкам специалистов, на Землю в год падает примерно 300 тысяч, но практически все они остаются незамеченными. Во-первых, это связано с тем, что большая часть поверхности покрыта водой, а значительные участки суши либо вообще не населены, либо населены очень редко. Кроме того, заметить такой метеороид можно только в тёмное время суток при ясной погоде. "Что касается последнего случая, который этой ночью наблюдался, я бы сказал, что это просто красиво", - заключил Эйсмонт.

Кадры полета астероида над Иркутской областью Видео местные жители публиковали в соцсетях. Язев же пояснил, что светящийся объект – это астероид величиной примерно 10 см. Наблюдали его примерно две-три секунды, после чего он сгорел в атмосфере Земли на высоте около 20-30 км. Именно на таких высотах достигается максимальная яркость свечения. 2025-08-08T16:24 true PT0M04S

