Союз армян заявил, что Пашинян втягивает страну в зависимость от Турции - РИА Новости, 08.08.2025
14:38 08.08.2025
Союз армян заявил, что Пашинян втягивает страну в зависимость от Турции
Союз армян заявил, что Пашинян втягивает страну в зависимость от Турции
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян втягивает Армению в вассальную зависимость от Турции и Азербайджана, а аппетиты Баку постоянно растут, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян, комментируя предстоящие переговоры Еревана и Баку в США.
Трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа и азербайджанского лидера Ильхама Алиева с Пашиняном пройдет в пятницу в Вашингтоне. Анонсируя встречу, пресс-служба армянского правительства сообщала, что та будет направлена "на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе". Трамп заявил, что Пашинян и Алиев во время своего визита в Белый дом подпишут мирное соглашение, а США - двусторонние соглашения с обеими странами для совместного экономического развития.
"Даже худой мир всегда лучше доброй ссоры. Это аксиома. Но тот факт, что в очередной раз кулуарно подписывается некий документ, не может не вызывать опасений у армян. Что принесет Армении этот мир? Азербайджанские войска уйдут с оккупированных территорий Армении? Армянские заложники, в числе которых и руководители Арцаха (армянское название Карабаха - ред.), будут освобождены? Десятки тысяч депортированных карабахских семей обретут жилье? Сейчас очевидно, что на фоне безволия Пашиняна аппетиты Алиева, его антиармянская риторика и требования растут с каждым днем", - заявил Абрамян.
По его оценке, появление Алиева и Пашиняна в Белом доме - звено в цепи тектонических геополитических сдвигов и передела сфер влияния в регионе. "Пашинян, сегодня претендующий на звание миротворца, по его же словам, мог еще в октябре 2020 года остановить войну, что создало бы условия для мира в регионе, но не сделал этого. Он сознательно подвел под неминуемую смерть тысячи молодых армян, заранее зная исход. Хотел бы ошибиться, но, похоже, что Пашинян сам втянут и, что намного хуже, втягивает Армению и армян в вассальную зависимость от Турции и Азербайджана", - заявил Абрамян.
Он напомнил, что участие США в решении судеб армян не ново. "Ровно 105 лет назад США в лице Вудро Вильсона уже выступали в качестве арбитра между Арменией и Турцией. И даже Армении гарантированно предоставлялся выход к Черному морю через Батум. И где теперь этот мандат, подписанный всеми сторонами? Спросите у Ататюрка (Мустафы Кемаля Ататюрка - основателя современной Турции - ред.) и парламента Турции. Не хотелось бы, чтобы "Армения Трампа" повторила бы судьбу "Армении Вудро Вильсона"", - заявил он.
Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его Нахичеванской автономией.
Президент Армении Ваагн Хачатурян 29 июля заявил, что для развития страны следует "открыть ворота" Сюникской области, которая через армянскую территорию связывает Азербайджан с его Нахичеванской автономией.
Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.
