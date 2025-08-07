https://ria.ru/20250807/zelenskiy-2034039965.html

На Западе раскрыли, почему Зеленский хочет встретиться с Путиным

На Западе раскрыли, почему Зеленский хочет встретиться с Путиным

На Западе раскрыли, почему Зеленский хочет встретиться с Путиным

Владимир Зеленский стремится к встрече с Владимиром Путиным с целью устроить шоу для СМИ и выпросить больше помощи у Запада, заявил геополитический аналитик

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский стремится к встрече с Владимиром Путиным с целью устроить шоу для СМИ и выпросить больше помощи у Запада, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен на YouTube."Вот почему Зеленский хотел встретиться с Путиным. Он хочет, чтобы у него была возможность выступить перед СМИ. Это последний шанс, который он может получить. Он хочет, чтобы ситуация изменилась к лучшему, чтобы его поддержали, ну, вы понимаете, финансами и оружием", — сказал он.Аналитик также отметил, что Зеленский, вероятно, боится сторонников жесткой линии по Украине, в связи с чем не идет какие-либо уступки в конфликте."Но вы должны кое-что понять. Если бы Зеленский действительно пошел на какие-либо уступки, которые привели бы к политическому урегулированию, к урегулированию путем переговоров, он немедленно получил бы негативную реакцию сторонников жесткой линии в Украине. И я уверен, что он боится сторонников жесткой линии, которые представляют угрозу его существованию, его жизни и, конечно, его администрации, у которой нет полномочий", — подчеркнул он.Помощник президента России Юрий Ушаков в четверг отметил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.Владимир Путин позже уточнил, что до создания условий для его возможной встречи с Владимиром Зеленским пока далеко.

