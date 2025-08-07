https://ria.ru/20250807/zelenskiy-2033967967.html
В Раде набросились на Зеленского после встречи Путина и Уиткоффа
В Раде набросились на Зеленского после встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 07.08.2025
В Раде набросились на Зеленского после встречи Путина и Уиткоффа
Пока другие страны решают судьбу Украины, Владимир Зеленский позорно ждет их указа, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в... РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Пока другие страны решают судьбу Украины, Владимир Зеленский позорно ждет их указа, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Пока за спиной народа ведутся переговоры о будущем Украины, ее "лидер" — опозоренный, с руками по локоть в крови — ждет, когда за него все решат. Пока правитель марионетка, страна платит за это кровью", — написал он.Политик отметил, что слабые и зависимые правители — самая большая проблема нынешней Украины.Встреча Владимира Путина и спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа прошла 6 августа, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит американского чиновника в Россию с начала года.По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.Позже Трамп заявил, что стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными и добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.
