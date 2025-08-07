Рейтинг@Mail.ru
"Уже обманул": раскрыт гамбит Зеленского против России и США
01:41 07.08.2025
"Уже обманул": раскрыт гамбит Зеленского против России и США
"Уже обманул": раскрыт гамбит Зеленского против России и США
Владимир Зеленский обманывает США, пытаясь раз за разом столкнуть Москву и Вашингтон, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский обманывает США, пытаясь раз за разом столкнуть Москву и Вашингтон, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Скажу так: я почти всегда читаю заявления этих двух лидеров (Владимира Путина и Владимира Зеленского. — Прим. ред.). Очень редко мы обсуждаем то, что говорит Зеленский, потому что во многих случаях его слова непоследовательны и обманчивы. У меня нет сомнений, кто из них двоих занимается манипуляциями. А Путин всегда говорит прямо", — сказал он.Аналитик отмечает, что в каждом заявлении глава киевского режима приводит информацию, которая совершенно разнится с реальностью. Так, продолжил он, Зеленский уже давно водит за нос США с так называемой минеральной сделкой, по которой Вашингтон в итоге ничего не получит, потому что самые важные месторождения уже находятся под контролем Москвы."Зеленский уже обманул американцев с минеральной сделкой &lt;…&gt; Ему я бы доверял как можно меньше, или не доверял бы вовсе", — заключил Меркурис.Ранее в среду Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после прошедшей в Москве встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Он отметил, что в разговоре также приняли участие европейские лидеры, но не уточнил, из каких стран.В среду Уиткофф провел беседу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон обменялись мнениями, в частности, по вопросу конфликта на Украине.
"Уже обманул": раскрыт гамбит Зеленского против России и США

Аналитик Меркурис заявил, что Зеленский не заслуживает доверия

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский обманывает США, пытаясь раз за разом столкнуть Москву и Вашингтон, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Скажу так: я почти всегда читаю заявления этих двух лидеров (Владимира Путина и Владимира Зеленского. — Прим. ред.). Очень редко мы обсуждаем то, что говорит Зеленский, потому что во многих случаях его слова непоследовательны и обманчивы. У меня нет сомнений, кто из них двоих занимается манипуляциями. А Путин всегда говорит прямо", — сказал он.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Путин доволен": в Киеве признали мрачную правду о визите Уиткоффа в Москву
00:51
Аналитик отмечает, что в каждом заявлении глава киевского режима приводит информацию, которая совершенно разнится с реальностью. Так, продолжил он, Зеленский уже давно водит за нос США с так называемой минеральной сделкой, по которой Вашингтон в итоге ничего не получит, потому что самые важные месторождения уже находятся под контролем Москвы.
"Зеленский уже обманул американцев с минеральной сделкой <…> Ему я бы доверял как можно меньше, или не доверял бы вовсе", — заключил Меркурис.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
СМИ раскрыли, кто принимал участие в разговоре Трампа и Зеленского
Вчера, 23:10
Ранее в среду Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после прошедшей в Москве встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Он отметил, что в разговоре также приняли участие европейские лидеры, но не уточнил, из каких стран.
В среду Уиткофф провел беседу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон обменялись мнениями, в частности, по вопросу конфликта на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Новое слово в геополитике: колеблющегося подтолкни — в сторону России
Вчера, 20:48
 
