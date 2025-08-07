"Уже обманул": раскрыт гамбит Зеленского против России и США
Аналитик Меркурис заявил, что Зеленский не заслуживает доверия
Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский обманывает США, пытаясь раз за разом столкнуть Москву и Вашингтон, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Скажу так: я почти всегда читаю заявления этих двух лидеров (Владимира Путина и Владимира Зеленского. — Прим. ред.). Очень редко мы обсуждаем то, что говорит Зеленский, потому что во многих случаях его слова непоследовательны и обманчивы. У меня нет сомнений, кто из них двоих занимается манипуляциями. А Путин всегда говорит прямо", — сказал он.
Аналитик отмечает, что в каждом заявлении глава киевского режима приводит информацию, которая совершенно разнится с реальностью. Так, продолжил он, Зеленский уже давно водит за нос США с так называемой минеральной сделкой, по которой Вашингтон в итоге ничего не получит, потому что самые важные месторождения уже находятся под контролем Москвы.
"Зеленский уже обманул американцев с минеральной сделкой <…> Ему я бы доверял как можно меньше, или не доверял бы вовсе", — заключил Меркурис.
Ранее в среду Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после прошедшей в Москве встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Он отметил, что в разговоре также приняли участие европейские лидеры, но не уточнил, из каких стран.
В среду Уиткофф провел беседу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон обменялись мнениями, в частности, по вопросу конфликта на Украине.