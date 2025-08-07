Рейтинг@Mail.ru
Мерц обсудил с Зеленским встречу Путина и Уиткоффа
14:28 07.08.2025 (обновлено: 14:30 07.08.2025)
Мерц обсудил с Зеленским встречу Путина и Уиткоффа
БЕРЛИН, 7 авг – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц созвонился с Владимиром Зеленском, темой обсуждения стала встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. По его словам, "федеральный канцлер Фридрих Мерц сегодня провёл телефонный разговор" с Зеленским и "обсудил текущее развитие событий, последовавшее за встречей специального представителя США Уиткоффа с президентом России Путиным". Обе стороны положительно оценили усилия президента США по посредничеству. Также была достигнута договорённость о тесной координации с европейскими партнёрами и США. Федеральный канцлер подтвердил Зеленскому дальнейшую свою поддержку. Президент РФ Владимир Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. Россия и США также согласовали договоренность о встрече Путина и американского президента Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. В Москве подтвердили, что Уиткофф затрагивал тему возможной трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но она осталась без комментариев.Встреча президентов РФ и США состоится, ориентировочно, на следующей неделе, сообщил позже Ушаков.
Мерц обсудил с Зеленским встречу Путина и Уиткоффа

Канцлер Германии Мерц созвонился с Зеленским и обсудил встречу Путина и Уиткоффа

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 авг – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц созвонился с Владимиром Зеленском, темой обсуждения стала встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.
По его словам, "федеральный канцлер Фридрих Мерц сегодня провёл телефонный разговор" с Зеленским и "обсудил текущее развитие событий, последовавшее за встречей специального представителя США Уиткоффа с президентом России Путиным".
Обе стороны положительно оценили усилия президента США по посредничеству. Также была достигнута договорённость о тесной координации с европейскими партнёрами и США. Федеральный канцлер подтвердил Зеленскому дальнейшую свою поддержку.
Президент РФ Владимир Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. Россия и США также согласовали договоренность о встрече Путина и американского президента Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. В Москве подтвердили, что Уиткофф затрагивал тему возможной трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но она осталась без комментариев.
Встреча президентов РФ и США состоится, ориентировочно, на следующей неделе, сообщил позже Ушаков.
Ушаков рассказал, кому Россия сообщит об итогах встречи Путина и Уиткоффа
