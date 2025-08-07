https://ria.ru/20250807/zelenskij-2033932220.html
Мерц обсудил с Зеленским встречу Путина и Уиткоффа
Мерц обсудил с Зеленским встречу Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 07.08.2025
Мерц обсудил с Зеленским встречу Путина и Уиткоффа
Канцлер Германии Фридрих Мерц созвонился с Владимиром Зеленском, темой обсуждения стала встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T14:28:00+03:00
2025-08-07T14:28:00+03:00
2025-08-07T14:30:00+03:00
в мире
сша
россия
германия
владимир путин
стив уиткофф
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028513230_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_4f5b5cc87aeacd384622e693f027a6cd.jpg
БЕРЛИН, 7 авг – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц созвонился с Владимиром Зеленском, темой обсуждения стала встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. По его словам, "федеральный канцлер Фридрих Мерц сегодня провёл телефонный разговор" с Зеленским и "обсудил текущее развитие событий, последовавшее за встречей специального представителя США Уиткоффа с президентом России Путиным". Обе стороны положительно оценили усилия президента США по посредничеству. Также была достигнута договорённость о тесной координации с европейскими партнёрами и США. Федеральный канцлер подтвердил Зеленскому дальнейшую свою поддержку. Президент РФ Владимир Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. Россия и США также согласовали договоренность о встрече Путина и американского президента Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. В Москве подтвердили, что Уиткофф затрагивал тему возможной трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но она осталась без комментариев.Встреча президентов РФ и США состоится, ориентировочно, на следующей неделе, сообщил позже Ушаков.
https://ria.ru/20250807/uitkoff-2033875838.html
сша
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028513230_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf068982058310d131e6c30229a83564.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, германия, владимир путин, стив уиткофф, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Германия, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский
Мерц обсудил с Зеленским встречу Путина и Уиткоффа
Канцлер Германии Мерц созвонился с Зеленским и обсудил встречу Путина и Уиткоффа