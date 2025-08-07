https://ria.ru/20250807/vzryv-2033889243.html
В Днепропетровской области прогремели взрывы
В Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 07.08.2025
В Днепропетровской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в четверг в Днепропетровской области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T12:04:00+03:00
2025-08-07T12:04:00+03:00
2025-08-07T12:04:00+03:00
в мире
днепропетровская область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Днепропетровской области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина. "На Днепропетровщине прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 10.57 мск, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
днепропетровская область
украина
россия
В Днепропетровской области прогремели взрывы
