Шлейф от извержения Ключевского на Камчатке увеличился - РИА Новости, 07.08.2025
07:58 07.08.2025
Шлейф от извержения Ключевского на Камчатке увеличился
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг — РИА Новости. Пепловый шлейф от извержения вулкана Ключевского на Камчатке поднялся на 12 километров над уровнем моря, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы ДВО РАН. ГУМЧС России по Камчатскому краю в четверг предупреждало, что извержение вулкана Ключевского на Камчатке с увеличением пепловых выбросов до 12 тысяч метров и сходом лавы из кратера ожидается в ближайшие трое суток. "Пепловый шлейф от извержения вулкана Ключевской белого цвета с температурой -57 градусов, что соответствует высоте 40000 футов, или 12 километров над уровнем моря, распространяется на северо-восток", — прокомментировали ситуацию ученые. Семь вулканов активны на Камчатке, крупнейший из которых - Ключевской. Он начал извергаться в ночь на 31 июля после мощного землетрясения магнитудой до 8,7.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг — РИА Новости. Пепловый шлейф от извержения вулкана Ключевского на Камчатке поднялся на 12 километров над уровнем моря, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы ДВО РАН.
ГУМЧС России по Камчатскому краю в четверг предупреждало, что извержение вулкана Ключевского на Камчатке с увеличением пепловых выбросов до 12 тысяч метров и сходом лавы из кратера ожидается в ближайшие трое суток.
"Пепловый шлейф от извержения вулкана Ключевской белого цвета с температурой -57 градусов, что соответствует высоте 40000 футов, или 12 километров над уровнем моря, распространяется на северо-восток", — прокомментировали ситуацию ученые.
Семь вулканов активны на Камчатке, крупнейший из которых - Ключевской. Он начал извергаться в ночь на 31 июля после мощного землетрясения магнитудой до 8,7.
На Камчатке изменили авиамаршруты из-за активности вулканов
Вчера, 06:18
 
