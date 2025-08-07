https://ria.ru/20250807/vulkan-2033848467.html

Шлейф от извержения Ключевского на Камчатке увеличился

Шлейф от извержения Ключевского на Камчатке увеличился - РИА Новости, 07.08.2025

Шлейф от извержения Ключевского на Камчатке увеличился

Пепловый шлейф от извержения вулкана Ключевского на Камчатке поднялся на 12 километров над уровнем моря, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T07:58:00+03:00

2025-08-07T07:58:00+03:00

2025-08-07T07:58:00+03:00

происшествия

камчатка

россия

камчатский край

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033410777_0:233:3164:2013_1920x0_80_0_0_5090fec3a993e4e82104d630d031597e.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг — РИА Новости. Пепловый шлейф от извержения вулкана Ключевского на Камчатке поднялся на 12 километров над уровнем моря, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы ДВО РАН. ГУМЧС России по Камчатскому краю в четверг предупреждало, что извержение вулкана Ключевского на Камчатке с увеличением пепловых выбросов до 12 тысяч метров и сходом лавы из кратера ожидается в ближайшие трое суток. "Пепловый шлейф от извержения вулкана Ключевской белого цвета с температурой -57 градусов, что соответствует высоте 40000 футов, или 12 километров над уровнем моря, распространяется на северо-восток", — прокомментировали ситуацию ученые. Семь вулканов активны на Камчатке, крупнейший из которых - Ключевской. Он начал извергаться в ночь на 31 июля после мощного землетрясения магнитудой до 8,7.

https://ria.ru/20250807/kamchatka-2033841486.html

камчатка

россия

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, россия, камчатский край, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области