https://ria.ru/20250807/vsu-2033891923.html

ВС России нанесли удар по важному железнодорожному узлу ВСУ

ВС России нанесли удар по важному железнодорожному узлу ВСУ - РИА Новости, 07.08.2025

ВС России нанесли удар по важному железнодорожному узлу ВСУ

Российские войска ударили по важному железнодорожному узлу в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T12:14:00+03:00

2025-08-07T12:14:00+03:00

2025-08-07T16:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

днепропетровская область

вооруженные силы украины

безопасность

донбасс

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_0:24:2459:1407_1920x0_80_0_0_0257de0dda3036e71088c2fa93d39999.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские войска ударили по важному железнодорожному узлу в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение", — написали там.Ударам подверглись:Кроме того, российские военные уничтожили несколько воздушных и одну наводную цель:Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250806/zapad-2033802248.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

днепропетровская область

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность, донбасс, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)