ВС России нанесли удар по важному железнодорожному узлу ВСУ

ВС России нанесли удар по ж/д узлу, где ВСУ перебрасывали технику в Донбасс
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские войска ударили по важному железнодорожному узлу в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение", — написали там.
Ударам подверглись:
- железнодорожный узел в Днепропетровской области, обеспечивавший переброску вооружения и военной техники на Донбасс;
- пункты управления и места хранения БПЛА большой дальности;
- места временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах.
Кроме того, российские военные уничтожили несколько воздушных и одну наводную цель:
- восемь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании;
- управляемую авиабомбу;
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США;
- 240 дронов самолетного типа;
- безэкипажный катер в северо-восточной части Черного моря.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.
Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
