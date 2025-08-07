Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по важному железнодорожному узлу ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 07.08.2025 (обновлено: 16:15 07.08.2025)
ВС России нанесли удар по важному железнодорожному узлу ВСУ
ВС России нанесли удар по важному железнодорожному узлу ВСУ - РИА Новости, 07.08.2025
ВС России нанесли удар по важному железнодорожному узлу ВСУ
Российские войска ударили по важному железнодорожному узлу в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские войска ударили по важному железнодорожному узлу в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение", — написали там.Ударам подверглись:Кроме того, российские военные уничтожили несколько воздушных и одну наводную цель:Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
ВС России нанесли удар по важному железнодорожному узлу ВСУ

ВС России нанесли удар по ж/д узлу, где ВСУ перебрасывали технику в Донбасс

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские войска ударили по важному железнодорожному узлу в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
«
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение", — написали там.
Ударам подверглись:
  • железнодорожный узел в Днепропетровской области, обеспечивавший переброску вооружения и военной техники на Донбасс;
  • пункты управления и места хранения БПЛА большой дальности;
  • места временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах.
Кроме того, российские военные уничтожили несколько воздушных и одну наводную цель:
  • восемь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании;
  • управляемую авиабомбу;
  • реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США;
  • 240 дронов самолетного типа;
  • безэкипажный катер в северо-восточной части Черного моря.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.
Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
