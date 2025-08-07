На Западе выступили с громким призывом в преддверии встречи Путина и Трампа

https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033984489.html

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Для урегулирования конфликта на Украине необходимо устранить фашистские группировки в этой стране и сменить у власти Владимира Зеленского, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Не хватает двух ключевых элементов (для установления мира на Украине. — Прим. ред.): замены Зеленского и разоружения и ликвидации фашистских группировок на Украине", — написал он.В четверг помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.По его словам, стороны приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.В среду Путин встретился со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит американского чиновника в Россию с начала года.Юрий Ушаков сообщил, что через Уиткоффа лидеры России и США обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

