Эксперт предположил, что Россия и США могут обсудить на встрече президентов
Эксперт предположил, что Россия и США могут обсудить на встрече президентов - РИА Новости, 07.08.2025
Эксперт предположил, что Россия и США могут обсудить на встрече президентов
Россия и США на предстоящей встрече президентов двух стран могут обсудить стабильность финансовых рынков и урегулирование санкционного давления, считает... РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия и США на предстоящей встрече президентов двух стран могут обсудить стабильность финансовых рынков и урегулирование санкционного давления, считает действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов. Россия и США согласовали договоренность о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. "Встреча президентов России и США способна стать поворотным моментом, особенно на фоне глобальной нестабильности... экономическая повестка тоже требует прямого диалога: в 2024 году товарооборот между странами сократился на 7%", - отметил Севостьянов. "Возможны обсуждения стабильности финансовых рынков, урегулирования различных конфликтов, санкционного давления и будущего энергетического сотрудничества. Россия укрепляет позиции вторым местом в мировой добыче газа, США - лидером по добыче нефти, что открывает возможности для совместных инфраструктурных проектов и цифровизации финансовых систем", - добавил он. По мнению эксперта, сейчас у двух стран ответственная роль: тарифная политика президента Трампа в корне меняет международные торговые основы и формирует политическую неопределенность. "А это как раз та сфера, в которой должны договариваться лидеры "ядерного клуба", - подытожил он.
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия и США на предстоящей встрече президентов двух стран могут обсудить стабильность финансовых рынков и урегулирование санкционного давления, считает действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов.
Россия
и США
согласовали договоренность о встрече Владимира Путина
и Дональда Трампа
в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков
. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа
.
"Встреча президентов России и США способна стать поворотным моментом, особенно на фоне глобальной нестабильности... экономическая повестка тоже требует прямого диалога: в 2024 году товарооборот между странами сократился на 7%", - отметил Севостьянов.
"Возможны обсуждения стабильности финансовых рынков, урегулирования различных конфликтов, санкционного давления и будущего энергетического сотрудничества. Россия укрепляет позиции вторым местом в мировой добыче газа, США - лидером по добыче нефти, что открывает возможности для совместных инфраструктурных проектов и цифровизации финансовых систем", - добавил он.
По мнению эксперта, сейчас у двух стран ответственная роль: тарифная политика президента Трампа в корне меняет международные торговые основы и формирует политическую неопределенность. "А это как раз та сфера, в которой должны договариваться лидеры "ядерного клуба", - подытожил он.