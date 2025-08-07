Путин и Трамп обсудят работу по редкоземельным металлам, считают эксперты
Путин и Трамп могут обсудить совместную работу по редкоземельным металлам
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия и США на предстоящей встрече президентов двух стран могут обсудить совместную работу по редкоземельным металлам (РЗМ): вероятность этого довольно высока, так как тема важна для обоих сторон, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Россия и США согласовали договоренность о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
"Вопрос о разработке американскими компаниями самостоятельно или совместно с российскими партнерами месторождений редкоземельных металлов с вероятностью 50% может быть поднят на встрече двух президентов", - предположил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Аналогичного мнения придерживается и эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "У лидеров не будет много времени, и тема может быть раскрыта в очень общих чертах. В то же время необходимость в обсуждении темы довольно высока... США нужна диверсификация от Китая, России - смягчение ограничений, западные технологии и инвестиции... 70% американского импорта РЗМ идет из Китая, что создает критическую зависимость", - отметил он.
По словам Смирнова, РЗМ рассматриваются как часть экономических условий завершения конфликта в Украине, поэтому тема может быть включена в повестку мирных переговоров. Кроме того, он отметил, что обсуждения по редкоземам уже ведутся с марта, поэтому вероятно, что предварительные договоренности уже есть.
В качестве формата сотрудничества в данной сфере Смирнов предположил, что наиболее реалистичный сценарий - это "технологии в обмен на доступ". Аналитик не исключил возможность совместных предприятий через офшорные структуры или долгосрочных контрактов на поставки с гарантиями.
В феврале текущего года Владимир Путин заявлял о готовности РФ предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. В марте глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил, что Москва и Вашингтон начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России.