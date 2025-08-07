https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033932640.html

Путин и Трамп обсудят работу по редкоземельным металлам, считают эксперты

Путин и Трамп обсудят работу по редкоземельным металлам, считают эксперты - РИА Новости, 07.08.2025

Путин и Трамп обсудят работу по редкоземельным металлам, считают эксперты

Россия и США на предстоящей встрече президентов двух стран могут обсудить совместную работу по редкоземельным металлам (РЗМ): вероятность этого довольно высока, РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T14:29:00+03:00

2025-08-07T14:29:00+03:00

2025-08-07T14:29:00+03:00

в мире

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000488283_0:316:3033:2022_1920x0_80_0_0_2872d7c53749e789af17ef4d313269ac.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия и США на предстоящей встрече президентов двух стран могут обсудить совместную работу по редкоземельным металлам (РЗМ): вероятность этого довольно высока, так как тема важна для обоих сторон, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Россия и США согласовали договоренность о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. "Вопрос о разработке американскими компаниями самостоятельно или совместно с российскими партнерами месторождений редкоземельных металлов с вероятностью 50% может быть поднят на встрече двух президентов", - предположил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Аналогичного мнения придерживается и эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "У лидеров не будет много времени, и тема может быть раскрыта в очень общих чертах. В то же время необходимость в обсуждении темы довольно высока... США нужна диверсификация от Китая, России - смягчение ограничений, западные технологии и инвестиции... 70% американского импорта РЗМ идет из Китая, что создает критическую зависимость", - отметил он. По словам Смирнова, РЗМ рассматриваются как часть экономических условий завершения конфликта в Украине, поэтому тема может быть включена в повестку мирных переговоров. Кроме того, он отметил, что обсуждения по редкоземам уже ведутся с марта, поэтому вероятно, что предварительные договоренности уже есть. В качестве формата сотрудничества в данной сфере Смирнов предположил, что наиболее реалистичный сценарий - это "технологии в обмен на доступ". Аналитик не исключил возможность совместных предприятий через офшорные структуры или долгосрочных контрактов на поставки с гарантиями. В феврале текущего года Владимир Путин заявлял о готовности РФ предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. В марте глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил, что Москва и Вашингтон начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России.

https://ria.ru/20250807/radio-2033924810.html

https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033912039.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа — 2025