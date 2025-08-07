https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033915918.html

Ушаков прокомментировал слова Рубио, что Путину и Трампу есть что обсуждать

Госсекретарь США Марко Рубио прав, говоря, что президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу теперь есть, что обсуждать, заявил помощник президента РФ РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио прав, говоря, что президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу теперь есть, что обсуждать, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Журналисты поинтересовались у Ушакова ходом подготовки к переговорам Путина и Трампа, попросив прокомментировать заявление Рубио, что президентам "теперь есть что обсуждать"."Рубио прав", - ответил Ушаков.

Новости

