Ушаков прокомментировал слова Рубио, что Путину и Трампу есть что обсуждать
Ушаков прокомментировал слова Рубио, что Путину и Трампу есть что обсуждать - РИА Новости, 07.08.2025
Ушаков прокомментировал слова Рубио, что Путину и Трампу есть что обсуждать
Госсекретарь США Марко Рубио прав, говоря, что президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу теперь есть, что обсуждать, заявил помощник президента РФ
2025-08-07T13:41:00+03:00
2025-08-07T13:41:00+03:00
2025-08-07T13:55:00+03:00
встреча путина и трампа — 2025
в мире
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
марко рубио
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио прав, говоря, что президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу теперь есть, что обсуждать, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Журналисты поинтересовались у Ушакова ходом подготовки к переговорам Путина и Трампа, попросив прокомментировать заявление Рубио, что президентам "теперь есть что обсуждать"."Рубио прав", - ответил Ушаков.
