В ГД назвали встречу Путина и Трампа значимым событием - РИА Новости, 07.08.2025
13:26 07.08.2025
В ГД назвали встречу Путина и Трампа значимым событием
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Планируемая встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - большой шаг, который принесет серьезные подвижки в вопросе восстановления взаимоотношений РФ и США, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. "Я думаю, что это очень значимое событие. Личная встреча лидеров – это всегда большой шаг в достижении конструктивных договоренностей. Наш президент очень сильный переговорщик. И надо сказать, что все его переговоры телефонные или личного участия, особенно личного участия, заканчиваются для нашей страны успешно", - сказала она. Депутат считает, что эта встреча может стать большим шагом в достижении интересов России. "Убеждены, что он (шаг) принесет очень серьезные подвижки в вопросе восстановления наших взаимоотношений с Соединенными Штатами. Однако напомню, что мы их не разрушали", - заключила парламентарий.
В ГД назвали встречу Путина и Трампа значимым событием

Бутина назвала встречу Путина и Трампа шагом к восстановлению отношений РФ и США

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Планируемая встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - большой шаг, который принесет серьезные подвижки в вопросе восстановления взаимоотношений РФ и США, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
"Я думаю, что это очень значимое событие. Личная встреча лидеров – это всегда большой шаг в достижении конструктивных договоренностей. Наш президент очень сильный переговорщик. И надо сказать, что все его переговоры телефонные или личного участия, особенно личного участия, заканчиваются для нашей страны успешно", - сказала она.
Депутат считает, что эта встреча может стать большим шагом в достижении интересов России.
"Убеждены, что он (шаг) принесет очень серьезные подвижки в вопросе восстановления наших взаимоотношений с Соединенными Штатами. Однако напомню, что мы их не разрушали", - заключила парламентарий.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
