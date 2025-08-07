https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033912371.html

В ГД назвали встречу Путина и Трампа значимым событием

В ГД назвали встречу Путина и Трампа значимым событием

В ГД назвали встречу Путина и Трампа значимым событием

07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Планируемая встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - большой шаг, который принесет серьезные подвижки в вопросе восстановления взаимоотношений РФ и США, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. "Я думаю, что это очень значимое событие. Личная встреча лидеров – это всегда большой шаг в достижении конструктивных договоренностей. Наш президент очень сильный переговорщик. И надо сказать, что все его переговоры телефонные или личного участия, особенно личного участия, заканчиваются для нашей страны успешно", - сказала она. Депутат считает, что эта встреча может стать большим шагом в достижении интересов России. "Убеждены, что он (шаг) принесет очень серьезные подвижки в вопросе восстановления наших взаимоотношений с Соединенными Штатами. Однако напомню, что мы их не разрушали", - заключила парламентарий.

