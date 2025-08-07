https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033912371.html
В ГД назвали встречу Путина и Трампа значимым событием
В ГД назвали встречу Путина и Трампа значимым событием - РИА Новости, 07.08.2025
В ГД назвали встречу Путина и Трампа значимым событием
Планируемая встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - большой шаг, который принесет серьезные подвижки в вопросе восстановления... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T13:26:00+03:00
2025-08-07T13:26:00+03:00
2025-08-07T13:26:00+03:00
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
госдума рф
встреча путина и трампа — 2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Планируемая встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - большой шаг, который принесет серьезные подвижки в вопросе восстановления взаимоотношений РФ и США, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. "Я думаю, что это очень значимое событие. Личная встреча лидеров – это всегда большой шаг в достижении конструктивных договоренностей. Наш президент очень сильный переговорщик. И надо сказать, что все его переговоры телефонные или личного участия, особенно личного участия, заканчиваются для нашей страны успешно", - сказала она. Депутат считает, что эта встреча может стать большим шагом в достижении интересов России. "Убеждены, что он (шаг) принесет очень серьезные подвижки в вопросе восстановления наших взаимоотношений с Соединенными Штатами. Однако напомню, что мы их не разрушали", - заключила парламентарий.
россия
сша
Россия
и США
согласовали договоренность о встрече Путина
и Трампа
в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков
. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа
. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
"Я думаю, что это очень значимое событие. Личная встреча лидеров – это всегда большой шаг в достижении конструктивных договоренностей. Наш президент очень сильный переговорщик. И надо сказать, что все его переговоры телефонные или личного участия, особенно личного участия, заканчиваются для нашей страны успешно", - сказала она.
Депутат считает, что эта встреча может стать большим шагом в достижении интересов России.
"Убеждены, что он (шаг) принесет очень серьезные подвижки в вопросе восстановления наших взаимоотношений с Соединенными Штатами. Однако напомню, что мы их не разрушали", - заключила парламентарий.