Встреча Путина и Трампа поможет стабилизации экономики, заявил Дмитриев
12:14 07.08.2025
Встреча Путина и Трампа поможет стабилизации экономики, заявил Дмитриев
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Предстоящая встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа поможет стабилизации глобальной экономики, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Индекс Мосбиржи усилил рост и прибавляет более 5% на фоне сообщений о предстоящей встрече двух президентов. "Рынки позитивно реагируют на сигналы к восстановлению диалога. Будем надеяться, что это станет шагом к большей предсказуемости и стабильности для глобальной экономики", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи Ушаков сообщал, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента.
Владимир Путин и Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Предстоящая встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа поможет стабилизации глобальной экономики, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Индекс Мосбиржи усилил рост и прибавляет более 5% на фоне сообщений о предстоящей встрече двух президентов.
"Рынки позитивно реагируют на сигналы к восстановлению диалога. Будем надеяться, что это станет шагом к большей предсказуемости и стабильности для глобальной экономики", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
После встречи Ушаков сообщал, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Мировые СМИ пишут о подтверждении готовящейся встречи Путина и Трампа
