https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033891689.html
Встреча Путина и Трампа поможет стабилизации экономики, заявил Дмитриев
Встреча Путина и Трампа поможет стабилизации экономики, заявил Дмитриев - РИА Новости, 07.08.2025
Встреча Путина и Трампа поможет стабилизации экономики, заявил Дмитриев
Предстоящая встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа поможет стабилизации глобальной экономики, считает глава Российского фонда прямых... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T12:14:00+03:00
2025-08-07T12:14:00+03:00
2025-08-07T12:14:00+03:00
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152468/76/1524687657_0:286:1732:1260_1920x0_80_0_0_8cfa8bbadbeaa0967197c9cab906c931.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Предстоящая встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа поможет стабилизации глобальной экономики, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Индекс Мосбиржи усилил рост и прибавляет более 5% на фоне сообщений о предстоящей встрече двух президентов. "Рынки позитивно реагируют на сигналы к восстановлению диалога. Будем надеяться, что это станет шагом к большей предсказуемости и стабильности для глобальной экономики", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи Ушаков сообщал, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента.
https://ria.ru/20250807/putin-2033889135.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152468/76/1524687657_0:123:1732:1422_1920x0_80_0_0_b1b6b64a2999f761eaaabaf8429a0a97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Встреча Путина и Трампа поможет стабилизации экономики, заявил Дмитриев
Дмитриев назвал встречу Путина и Трампа шагом к стабилизации мировой экономики