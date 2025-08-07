https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033891689.html

Встреча Путина и Трампа поможет стабилизации экономики, заявил Дмитриев

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Предстоящая встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа поможет стабилизации глобальной экономики, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Индекс Мосбиржи усилил рост и прибавляет более 5% на фоне сообщений о предстоящей встрече двух президентов. "Рынки позитивно реагируют на сигналы к восстановлению диалога. Будем надеяться, что это станет шагом к большей предсказуемости и стабильности для глобальной экономики", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи Ушаков сообщал, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента.

