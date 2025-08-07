Рейтинг@Mail.ru
Ушаков оценил встречу Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 07.08.2025
11:14 07.08.2025 (обновлено: 11:15 07.08.2025)
Ушаков оценил встречу Путина и Уиткоффа
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Встреча российского лидера Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа прошла конструктивно, обсуждалась дальнейшая совместная работа по урегулированию украинского кризиса, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Эта встреча была деловой, она была конструктивной и, я думаю, что обе стороны могут быть удовлетворены итогами разговора. Были рассмотрены соображения о дальнейшей совместной работе в контексте урегулирования украинского кризиса", - рассказал Ушаков."Вновь было отмечено, что российско-американские отношения могут выстраиваться по совершенно другому, взаимовыгодному сценарию, существенно отличающемуся от того, как они развивались в последние годы", - подчеркнул представитель Кремля.
Ушаков оценил встречу Путина и Уиткоффа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Встреча российского лидера Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа прошла конструктивно, обсуждалась дальнейшая совместная работа по урегулированию украинского кризиса, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Эта встреча была деловой, она была конструктивной и, я думаю, что обе стороны могут быть удовлетворены итогами разговора. Были рассмотрены соображения о дальнейшей совместной работе в контексте урегулирования украинского кризиса", - рассказал Ушаков.
"Вновь было отмечено, что российско-американские отношения могут выстраиваться по совершенно другому, взаимовыгодному сценарию, существенно отличающемуся от того, как они развивались в последние годы", - подчеркнул представитель Кремля.
"Стал неуправляемым": в Европе отреагировали на беседу Путина и Уиткоффа
Заголовок открываемого материала