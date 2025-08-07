https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033876618.html
Ушаков оценил встречу Путина и Уиткоффа
Встреча российского лидера Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа прошла конструктивно, обсуждалась дальнейшая совместная работа по... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T11:14:00+03:00
2025-08-07T11:14:00+03:00
2025-08-07T11:15:00+03:00
встреча путина с уиткоффом 6 августа
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Встреча российского лидера Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа прошла конструктивно, обсуждалась дальнейшая совместная работа по урегулированию украинского кризиса, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Эта встреча была деловой, она была конструктивной и, я думаю, что обе стороны могут быть удовлетворены итогами разговора. Были рассмотрены соображения о дальнейшей совместной работе в контексте урегулирования украинского кризиса", - рассказал Ушаков."Вновь было отмечено, что российско-американские отношения могут выстраиваться по совершенно другому, взаимовыгодному сценарию, существенно отличающемуся от того, как они развивались в последние годы", - подчеркнул представитель Кремля.
