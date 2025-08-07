https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033876618.html

Ушаков оценил встречу Путина и Уиткоффа

Ушаков оценил встречу Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 07.08.2025

Ушаков оценил встречу Путина и Уиткоффа

Встреча российского лидера Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа прошла конструктивно, обсуждалась дальнейшая совместная работа по... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T11:14:00+03:00

2025-08-07T11:14:00+03:00

2025-08-07T11:15:00+03:00

встреча путина с уиткоффом 6 августа

в мире

россия

сша

юрий ушаков

владимир путин

стив уиткофф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033671346_287:15:2815:1437_1920x0_80_0_0_de34863792eabf9dae45024992b96362.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Встреча российского лидера Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа прошла конструктивно, обсуждалась дальнейшая совместная работа по урегулированию украинского кризиса, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Эта встреча была деловой, она была конструктивной и, я думаю, что обе стороны могут быть удовлетворены итогами разговора. Были рассмотрены соображения о дальнейшей совместной работе в контексте урегулирования украинского кризиса", - рассказал Ушаков."Вновь было отмечено, что российско-американские отношения могут выстраиваться по совершенно другому, взаимовыгодному сценарию, существенно отличающемуся от того, как они развивались в последние годы", - подчеркнул представитель Кремля.

https://ria.ru/20250807/uitkoff-2033834946.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

встреча путина с уиткоффом 6 августа, в мире, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф