Ушаков ответил на вопрос об участии Зеленского во встрече Путина и Трампа
11:12 07.08.2025 (обновлено: 20:24 07.08.2025)
Ушаков ответил на вопрос об участии Зеленского во встрече Путина и Трампа
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков."Что касается варианта трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария. &lt;...&gt; Мы предлагаем прежде всего сконцентрировать внимание на подготовке двусторонней встречи с Трампом и считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и результативной", — сообщил Ушаков.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"Что касается варианта трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария. <...> Мы предлагаем прежде всего сконцентрировать внимание на подготовке двусторонней встречи с Трампом и считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и результативной", — сообщил Ушаков.
Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа
Вчера, 11:06
 
