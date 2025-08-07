https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033876218.html
Ушаков ответил на вопрос об участии Зеленского во встрече Путина и Трампа
Ушаков ответил на вопрос об участии Зеленского во встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025
Ушаков ответил на вопрос об участии Зеленского во встрече Путина и Трампа
Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T11:12:00+03:00
2025-08-07T11:12:00+03:00
2025-08-07T20:24:00+03:00
россия
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков."Что касается варианта трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария. <...> Мы предлагаем прежде всего сконцентрировать внимание на подготовке двусторонней встречи с Трампом и считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и результативной", — сообщил Ушаков.
https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033874800.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп
Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Ушаков ответил на вопрос об участии Зеленского во встрече Путина и Трампа
Москва не ответила на идею Уиткоффа о встрече Путина, Трампа и Зеленского