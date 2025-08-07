https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033876218.html

Ушаков ответил на вопрос об участии Зеленского во встрече Путина и Трампа

Ушаков ответил на вопрос об участии Зеленского во встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025

Ушаков ответил на вопрос об участии Зеленского во встрече Путина и Трампа

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда... РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков."Что касается варианта трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария. <...> Мы предлагаем прежде всего сконцентрировать внимание на подготовке двусторонней встречи с Трампом и считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и результативной", — сообщил Ушаков.

