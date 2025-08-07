Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
11:09 07.08.2025
Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать публикацию The New York Times (NYT) о том, что Трамп рассчитывает провести встречу с Путиным на следующей неделе."Был ориентир обозначен как следующая неделя, но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи, и сколько подготовка займет дней, пока сказать трудно. Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался, и мы к этому варианту относимся вполне положительно", - сказал представитель Кремля.
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать публикацию The New York Times (NYT) о том, что Трамп рассчитывает провести встречу с Путиным на следующей неделе.
"Был ориентир обозначен как следующая неделя, но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи, и сколько подготовка займет дней, пока сказать трудно. Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался, и мы к этому варианту относимся вполне положительно", - сказал представитель Кремля.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Место проведения встречи Путина и Трампа согласовано, заявил Ушаков
Вчера, 11:02
 
Владимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковВ мире
 
 
