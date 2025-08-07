https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033875507.html
Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать публикацию The New York Times (NYT) о том, что Трамп рассчитывает провести встречу с Путиным на следующей неделе."Был ориентир обозначен как следующая неделя, но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи, и сколько подготовка займет дней, пока сказать трудно. Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался, и мы к этому варианту относимся вполне положительно", - сказал представитель Кремля.
