Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа
11:06 07.08.2025 (обновлено: 13:32 07.08.2025)
Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа
Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сообщил помощник президента Юрий Ушаков."По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа", — рассказал он.По его словам, стороны приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил помощник президента."Мы предлагаем прежде всего сконцентрировать внимание на подготовке двусторонней встречи с Трампом и считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и результативной", — подчеркнул Ушаков.Он добавил, что встреча Путина и Уиткоффа прошла конструктивно, обсуждалась дальнейшая совместная работа по урегулированию украинского кризиса, Россия информирует друзей и партнеров о ее итогах.Визит Уиткоффа в МосквуВ среду Путин принял американского представителя в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит дипломата в Россию с начала года.Как уточнял Ушаков, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными и добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.
Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа", — рассказал он.
По его словам, стороны приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.
Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил помощник президента.
"Мы предлагаем прежде всего сконцентрировать внимание на подготовке двусторонней встречи с Трампом и считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и результативной", — подчеркнул Ушаков.
Он добавил, что встреча Путина и Уиткоффа прошла конструктивно, обсуждалась дальнейшая совместная работа по урегулированию украинского кризиса, Россия информирует друзей и партнеров о ее итогах.
Визит Уиткоффа в Москву

В среду Путин принял американского представителя в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит дипломата в Россию с начала года.
Как уточнял Ушаков, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными и добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.
Заголовок открываемого материала