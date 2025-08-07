https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033874191.html
Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия и США договорились о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа" , - отметил он.Российская стороны вместе с коллегами из США приступила к конкретной проработке. Как ориентир называлась следующая неделя, но точные даты не назывались.Место, где пройдет встреча, уже выбрано, но о нем пока не сообщается. Об этом расскажут позднее.
