Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа

2025-08-07T11:02:00+03:00

2025-08-07T11:02:00+03:00

2025-08-07T11:55:00+03:00

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия и США договорились о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа" , - отметил он.Российская стороны вместе с коллегами из США приступила к конкретной проработке. Как ориентир называлась следующая неделя, но точные даты не назывались.Место, где пройдет встреча, уже выбрано, но о нем пока не сообщается. Об этом расскажут позднее.

