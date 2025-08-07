Рейтинг@Mail.ru
Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025
11:02 07.08.2025 (обновлено: 11:55 07.08.2025)
Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа
Россия и США договорились о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.08.2025
в мире
россия
сша
владимир путин
юрий ушаков
дональд трамп
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия и США договорились о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа" , - отметил он.Российская стороны вместе с коллегами из США приступила к конкретной проработке. Как ориентир называлась следующая неделя, но точные даты не назывались.Место, где пройдет встреча, уже выбрано, но о нем пока не сообщается. Об этом расскажут позднее.
россия
сша
в мире, россия, сша, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия и США договорились о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа" , - отметил он.
Российская стороны вместе с коллегами из США приступила к конкретной проработке. Как ориентир называлась следующая неделя, но точные даты не назывались.
Место, где пройдет встреча, уже выбрано, но о нем пока не сообщается. Об этом расскажут позднее.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским, пишут СМИ
