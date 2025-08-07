https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033843376.html

В США рассказали, зачем нужна встреча Путина и Трампа

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Встреча президентов России и США могла бы решить множество накопившихся вопросов, в том числе украинский конфликт, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube."Многие эксперты отмечали, что и у Путина, и у Трампа есть желание завершить украинский конфликт как можно быстрее <…> Поэтому и пошли разговоры о возможной встрече двух лидеров или целом саммите. Я считаю, это вполне возможно, накопилось очень много вопросов, ведь последняя такая встреча (на уровне президентов России и США. — Прим. ред.) была четыре года назад", — сказал он.Аналитик отметил, что в любом случае прогресс есть, так как вновь произошла смена нарратива с угроз и санкций на разговор."У Путина все козыри на руках, и он не дурак. Он спокойно подходит к этому, не дает ложных обещаний. Трамп будет президентом еще три с половиной года <…> Так или иначе, сторонам необходим диалог", — заключил Макговерн.В среду президент России Владимир Путин провел переговоры с американским представителем Стивом Уиткоффом в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году.Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.Телеканал CNNпозже передал со ссылкой на чиновников Белого дома, что Трамп поручил своей команде как можно быстрее спланировать встречу с российским лидером.

