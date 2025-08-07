Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали, зачем нужна встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025
07:00 07.08.2025
В США рассказали, зачем нужна встреча Путина и Трампа
В США рассказали, зачем нужна встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025
В США рассказали, зачем нужна встреча Путина и Трампа
Встреча президентов России и США могла бы решить множество накопившихся вопросов, в том числе украинский конфликт, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на... РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Встреча президентов России и США могла бы решить множество накопившихся вопросов, в том числе украинский конфликт, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube."Многие эксперты отмечали, что и у Путина, и у Трампа есть желание завершить украинский конфликт как можно быстрее &lt;…&gt; Поэтому и пошли разговоры о возможной встрече двух лидеров или целом саммите. Я считаю, это вполне возможно, накопилось очень много вопросов, ведь последняя такая встреча (на уровне президентов России и США. — Прим. ред.) была четыре года назад", — сказал он.Аналитик отметил, что в любом случае прогресс есть, так как вновь произошла смена нарратива с угроз и санкций на разговор."У Путина все козыри на руках, и он не дурак. Он спокойно подходит к этому, не дает ложных обещаний. Трамп будет президентом еще три с половиной года &lt;…&gt; Так или иначе, сторонам необходим диалог", — заключил Макговерн.В среду президент России Владимир Путин провел переговоры с американским представителем Стивом Уиткоффом в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году.Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.Телеканал CNNпозже передал со ссылкой на чиновников Белого дома, что Трамп поручил своей команде как можно быстрее спланировать встречу с российским лидером.
В США рассказали, зачем нужна встреча Путина и Трампа

Экс-аналитик Макговерн заявил, что встреча Путина и Трампа решит многие вопросы

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Встреча президентов России и США могла бы решить множество накопившихся вопросов, в том числе украинский конфликт, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube.
"Многие эксперты отмечали, что и у Путина, и у Трампа есть желание завершить украинский конфликт как можно быстрее <…> Поэтому и пошли разговоры о возможной встрече двух лидеров или целом саммите. Я считаю, это вполне возможно, накопилось очень много вопросов, ведь последняя такая встреча (на уровне президентов России и США. — Прим. ред.) была четыре года назад", — сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Путин доволен": в Киеве признали мрачную правду о визите Уиткоффа в Москву
Вчера, 00:51
Аналитик отметил, что в любом случае прогресс есть, так как вновь произошла смена нарратива с угроз и санкций на разговор.
"У Путина все козыри на руках, и он не дурак. Он спокойно подходит к этому, не дает ложных обещаний. Трамп будет президентом еще три с половиной года <…> Так или иначе, сторонам необходим диалог", — заключил Макговерн.
В среду президент России Владимир Путин провел переговоры с американским представителем Стивом Уиткоффом в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Уже обманул": раскрыт гамбит Зеленского против России и США
Вчера, 01:41
Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
Телеканал CNNпозже передал со ссылкой на чиновников Белого дома, что Трамп поручил своей команде как можно быстрее спланировать встречу с российским лидером.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Эффект бумеранга: США расплатятся за Украину войной с Мексикой
6 августа, 08:00
 
