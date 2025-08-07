ВСМ Москва — Петербург включили в проект будущей схемы столичного метро
ВСМ Москва — Петербург включили в проект схемы метро, разработанной к 2030 году
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Санкт-Петербург включили в карту развития рельсового каркаса столицы на 2026-2030 годы, сообщил инфоцентр ВСМ.
"Реализация проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург — это важный шаг в формировании сети высокоскоростных железных дорог, которая в будущем охватит около 80 процентов населения России", — рассказали там.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для поездов со скоростью 200-400 километров в час. Пока в России таких дорог нет.
"Включение высокоскоростной железнодорожной магистрали в проект будущей схемы московского метро подчеркивает стратегическое значение проекта для формирования современной, комфортной и доступной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей быстрое сообщение между регионами страны", — отметили в инфоцентре.
Запуск первого этапа сети ВСМ намечен на 2028 год. Магистраль объединит Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где проживает около 30 процентов населения, а путь из центра Москвы до Санкт-Петербурга будет занимать два часа 15 минут. Специально для ВСМ создается самый быстрый поезд в стране, способный разгоняться до 400 километров в час.
