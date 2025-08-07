https://ria.ru/20250807/vostok-2033890252.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Сосновка, Алексеевка Днепропетровской области и Искра Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и шесть артиллерийских орудий, в том числе две 155 мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также склад материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
