https://ria.ru/20250807/vostok-2033890252.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 07.08.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, сообщило в четверг... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T12:09:00+03:00

2025-08-07T12:09:00+03:00

2025-08-07T12:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

алексеевка

днепропетровская область

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Сосновка, Алексеевка Днепропетровской области и Искра Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и шесть артиллерийских орудий, в том числе две 155 мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также склад материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

алексеевка

днепропетровская область

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, алексеевка, днепропетровская область, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)