https://ria.ru/20250807/volgograd-2033844933.html

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения - РИА Новости, 07.08.2025

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T07:24:00+03:00

2025-08-07T07:24:00+03:00

2025-08-07T07:24:00+03:00

волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824857595_0:206:3153:1980_1920x0_80_0_0_0e61c60e48ec091ec58cde141a6339ea.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. "Аэропорт Волгоград сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. "В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Волгоград", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250804/ogranicheniya-2033163461.html

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность