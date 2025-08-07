https://ria.ru/20250807/volgograd-2033844933.html
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. "Аэропорт Волгоград сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. "В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Волгоград", - добавляется в сообщении.
