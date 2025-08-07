https://ria.ru/20250807/ushakov-2033940342.html

Ушаков высказался о предложении США по встрече Путина и Трампа

Ушаков высказался о предложении США по встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025

Ушаков высказался о предложении США по встрече Путина и Трампа

Москва считает приемлемым предложение Соединенных Штатов о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Москва считает приемлемым предложение Соединенных Штатов о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Было предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым", — сказал он. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными и добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.

