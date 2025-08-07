Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о позиции России по Украине - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/ushakov-2033931429.html
Ушаков рассказал о позиции России по Украине
Ушаков рассказал о позиции России по Украине - РИА Новости, 07.08.2025
Ушаков рассказал о позиции России по Украине
Позиция России по Украине не изменилась, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T14:26:00+03:00
2025-08-07T14:26:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_540:12:2730:1244_1920x0_80_0_0_eb9d097052fa97b7eb7eb149f1344bc7.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Позиция России по Украине не изменилась, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков прокомментировал вопрос, что изменилось в позициях РФ и США относительно Украины, чтобы встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стала возможной, сообщают "Вести". "В нашей (позиции) ничего не изменилось", - сказал он. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сообщил ранее Ушаков. Место проведения переговоров согласовано, о нем объявят несколько позже.
https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033915918.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_698:0:2435:1303_1920x0_80_0_0_b4b1a8a90e2d2de70f2aa0a734d37baf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Ушаков рассказал о позиции России по Украине

Помощник президента Ушаков заявил, что позиция России по Украине не изменилась

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Позиция России по Украине не изменилась, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков прокомментировал вопрос, что изменилось в позициях РФ и США относительно Украины, чтобы встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стала возможной, сообщают "Вести".
"В нашей (позиции) ничего не изменилось", - сказал он.
Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сообщил ранее Ушаков. Место проведения переговоров согласовано, о нем объявят несколько позже.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков на ХI международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Ушаков прокомментировал слова Рубио, что Путину и Трампу есть что обсуждать
Вчера, 13:41
 
В миреРоссияСШАУкраинаЮрий УшаковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала