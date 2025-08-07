https://ria.ru/20250807/ushakov-2033931429.html
Ушаков рассказал о позиции России по Украине
Ушаков рассказал о позиции России по Украине - РИА Новости, 07.08.2025
Ушаков рассказал о позиции России по Украине
Позиция России по Украине не изменилась, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T14:26:00+03:00
2025-08-07T14:26:00+03:00
2025-08-07T14:26:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_540:12:2730:1244_1920x0_80_0_0_eb9d097052fa97b7eb7eb149f1344bc7.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Позиция России по Украине не изменилась, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков прокомментировал вопрос, что изменилось в позициях РФ и США относительно Украины, чтобы встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стала возможной, сообщают "Вести". "В нашей (позиции) ничего не изменилось", - сказал он. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сообщил ранее Ушаков. Место проведения переговоров согласовано, о нем объявят несколько позже.
https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033915918.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_698:0:2435:1303_1920x0_80_0_0_b4b1a8a90e2d2de70f2aa0a734d37baf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Ушаков рассказал о позиции России по Украине
Помощник президента Ушаков заявил, что позиция России по Украине не изменилась