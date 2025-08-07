https://ria.ru/20250807/ushakov-2033874354.html
Уиткофф затрагивал тему встречи Путина, Трампа и Зеленского, заявил Ушаков
2025-08-07T11:02:00+03:00
в мире
сша
россия
юрий ушаков
стив уиткофф
владимир путин
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал на вчерашних переговорах о возможности трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, его американского коллеги Дональда Трампа и Владимира Зеленского, рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков."Что касается варианта трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле", — сказал он.По словам Ушакова, конкретно этот вариант не обсуждался, российская сторона оставила его совсем без комментария.Накануне Уиткофф прилетал в Москву. Это был его пятый визит в Россию с начала года.Путин принял американского представителя в Кремле, беседа длилась более трех часов. По словам Ушакова, через Уиткоффа президенты России и США обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.Кроме того, стороны договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.
сша
россия
