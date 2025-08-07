https://ria.ru/20250807/ushakov-2033874054.html
Место проведения встречи Путина и Трампа согласовано, заявил Ушаков
в мире
россия
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
сша
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Место проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласовано, о нем Кремль проинформирует позже, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке параметров этой встречи и места ее проведения... Кстати, замечу, что место проведения было тоже, в принципе, согласовано, и информируем об этом несколько позже", - сообщил Ушаков журналистам.
в мире, россия, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, сша
В мире, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, США
