Место проведения встречи Путина и Трампа согласовано, заявил Ушаков - РИА Новости, 07.08.2025
11:02 07.08.2025 (обновлено: 11:11 07.08.2025)
Место проведения встречи Путина и Трампа согласовано, заявил Ушаков
в мире
россия
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
сша
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Место проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласовано, о нем Кремль проинформирует позже, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке параметров этой встречи и места ее проведения... Кстати, замечу, что место проведения было тоже, в принципе, согласовано, и информируем об этом несколько позже", - сообщил Ушаков журналистам.
в мире, россия, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, сша
В мире, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, США
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Место проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласовано, о нем Кремль проинформирует позже, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке параметров этой встречи и места ее проведения... Кстати, замечу, что место проведения было тоже, в принципе, согласовано, и информируем об этом несколько позже", - сообщил Ушаков журналистам.
В миреРоссияЮрий УшаковВладимир ПутинДональд ТрампСША
 
 
