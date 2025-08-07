https://ria.ru/20250807/ukraina-2034036013.html

СБУ зарегистрировала дело об убийстве американского журналиста

СБУ зарегистрировала дело об убийстве американского журналиста - РИА Новости, 07.08.2025

СБУ зарегистрировала дело об убийстве американского журналиста

СБУ вследствие настойчивого требования со стороны следственного судьи зарегистрировала дело об убийстве в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T22:13:00+03:00

2025-08-07T22:13:00+03:00

2025-08-07T22:13:00+03:00

в мире

украина

киев

сша

гонсало лира

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. СБУ вследствие настойчивого требования со стороны следственного судьи зарегистрировала дело об убийстве в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры, сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский "СБУ под давлением решения следственного судьи таки зарегистрировала дело об убийстве Гонсало Лира по моему обращению", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По словам Дубинского, при этом представители СБУ отказываются признавать факты, изложенные Лирой в соцсетях, о пытках и вымогательстве. Парламентарий подчеркнул, что председатель спецслужбы Василий Малюк не признает Лиру гражданином США, поэтому дело заведено об убийстве гражданина Чили. Дубинский в ноябре 2024 года сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. В марте 2025 года Дубинский сообщал, что его адвокаты нашли свидетелей, находившихся в концлагере СБУ вместе с Лирой, и взяли у них показания. После получения важных свидетельских показаний, как заявлял Дубинский, его адвокаты были похищены СБУ. В феврале 2025 года предприниматель Илон Маск, на тот момент глава департамента государственной эффективности США (DOGE), заявил, что Владимиру Зеленскому не следовало убивать американского журналиста. До этого Маск заявил, что Зеленский лично виновен в убийстве Лиры. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.

https://ria.ru/20250711/orban-2028694523.html

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021770829.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, гонсало лира, служба безопасности украины