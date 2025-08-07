Рейтинг@Mail.ru
СБУ зарегистрировала дело об убийстве американского журналиста - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:13 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/ukraina-2034036013.html
СБУ зарегистрировала дело об убийстве американского журналиста
СБУ зарегистрировала дело об убийстве американского журналиста - РИА Новости, 07.08.2025
СБУ зарегистрировала дело об убийстве американского журналиста
СБУ вследствие настойчивого требования со стороны следственного судьи зарегистрировала дело об убийстве в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T22:13:00+03:00
2025-08-07T22:13:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
гонсало лира
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. СБУ вследствие настойчивого требования со стороны следственного судьи зарегистрировала дело об убийстве в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры, сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский "СБУ под давлением решения следственного судьи таки зарегистрировала дело об убийстве Гонсало Лира по моему обращению", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По словам Дубинского, при этом представители СБУ отказываются признавать факты, изложенные Лирой в соцсетях, о пытках и вымогательстве. Парламентарий подчеркнул, что председатель спецслужбы Василий Малюк не признает Лиру гражданином США, поэтому дело заведено об убийстве гражданина Чили. Дубинский в ноябре 2024 года сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. В марте 2025 года Дубинский сообщал, что его адвокаты нашли свидетелей, находившихся в концлагере СБУ вместе с Лирой, и взяли у них показания. После получения важных свидетельских показаний, как заявлял Дубинский, его адвокаты были похищены СБУ. В феврале 2025 года предприниматель Илон Маск, на тот момент глава департамента государственной эффективности США (DOGE), заявил, что Владимиру Зеленскому не следовало убивать американского журналиста. До этого Маск заявил, что Зеленский лично виновен в убийстве Лиры. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.
https://ria.ru/20250711/orban-2028694523.html
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021770829.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, гонсало лира, служба безопасности украины
В мире, Украина, Киев, США, Гонсало Лира, Служба безопасности Украины
СБУ зарегистрировала дело об убийстве американского журналиста

СБУ зарегистрировала дело об убийстве американского журналиста Лиры в тюрьме

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. СБУ вследствие настойчивого требования со стороны следственного судьи зарегистрировала дело об убийстве в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры, сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский
"СБУ под давлением решения следственного судьи таки зарегистрировала дело об убийстве Гонсало Лира по моему обращению", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Орбан призвал расследовать убийство гражданина Венгрии на Украине
11 июля, 22:28
По словам Дубинского, при этом представители СБУ отказываются признавать факты, изложенные Лирой в соцсетях, о пытках и вымогательстве. Парламентарий подчеркнул, что председатель спецслужбы Василий Малюк не признает Лиру гражданином США, поэтому дело заведено об убийстве гражданина Чили.
Дубинский в ноябре 2024 года сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. В марте 2025 года Дубинский сообщал, что его адвокаты нашли свидетелей, находившихся в концлагере СБУ вместе с Лирой, и взяли у них показания. После получения важных свидетельских показаний, как заявлял Дубинский, его адвокаты были похищены СБУ.
В феврале 2025 года предприниматель Илон Маск, на тот момент глава департамента государственной эффективности США (DOGE), заявил, что Владимиру Зеленскому не следовало убивать американского журналиста. До этого Маск заявил, что Зеленский лично виновен в убийстве Лиры.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в Киевском аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
На Украине завели дело по факту убийства советника Януковича
9 июня, 13:06
 
В миреУкраинаКиевСШАГонсало ЛираСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала