На Украине сотрудники военкомата задержали священника УПЦ

На Украине сотрудники военкомата задержали священника УПЦ

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Сотрудники украинского военкомата задержали священника канонической Украинской православной церкви в городе Черновцы на западе Украины, сообщили в Союзе православных журналистов. "В Черновцах сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) похитили священника УПЦ. Седьмого августа сотрудники ТЦК задержали священника Черновицко-Буковинской епархии УПЦ отца Карпа… Сейчас отец Карп находится в территориальном центре комплектования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов. В последнее время появляется всё больше сообщений о мобилизации священнослужителей УПЦ. Союз православных журналистов 4 августа сообщал, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Подобные случаи были в других регионах Украины. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, ранее заявлял, что режим Владимира Зеленского сделает всё, чтобы не позволить священнослужителям канонической Украинской православной церкви получить бронь от мобилизации. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.

