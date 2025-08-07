https://ria.ru/20250807/ukraina-2033854347.html

Экс-аналитик ЦРУ назвал условие урегулирования на Украине

Экс-аналитик ЦРУ назвал условие урегулирования на Украине - РИА Новости, 07.08.2025

Экс-аналитик ЦРУ назвал условие урегулирования на Украине

Только решение первопричин украинского конфликта, остановка расширения НАТО на восток сделает возможным урегулирование на Украине, собственно, как и отмечал... РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Только решение первопричин украинского конфликта, остановка расширения НАТО на восток сделает возможным урегулирование на Украине, собственно, как и отмечал президент РФ Владимир Путин, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. "Путин очень четко дал понять, каковы российские условия. Необходимо разобраться с первопричинами, то есть с расширением НАТО на восток. Это должно закончиться", - сказал Джонсон. При этом он полагает, что Запад не готов серьезно вести переговоры с Россией, поскольку стремится ее уничтожить и будет искать любую возможность сделать это. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, что Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что РФ будет добиваться поставленных целей в конфликте на Украине – устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации.

