https://ria.ru/20250807/ukraina-2033854347.html
Экс-аналитик ЦРУ назвал условие урегулирования на Украине
Экс-аналитик ЦРУ назвал условие урегулирования на Украине - РИА Новости, 07.08.2025
Экс-аналитик ЦРУ назвал условие урегулирования на Украине
Только решение первопричин украинского конфликта, остановка расширения НАТО на восток сделает возможным урегулирование на Украине, собственно, как и отмечал... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T09:09:00+03:00
2025-08-07T09:09:00+03:00
2025-08-07T09:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
ларри джонсон
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Только решение первопричин украинского конфликта, остановка расширения НАТО на восток сделает возможным урегулирование на Украине, собственно, как и отмечал президент РФ Владимир Путин, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. "Путин очень четко дал понять, каковы российские условия. Необходимо разобраться с первопричинами, то есть с расширением НАТО на восток. Это должно закончиться", - сказал Джонсон. При этом он полагает, что Запад не готов серьезно вести переговоры с Россией, поскольку стремится ее уничтожить и будет искать любую возможность сделать это. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, что Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что РФ будет добиваться поставленных целей в конфликте на Украине – устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации.
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033571637.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, ларри джонсон, юрий ушаков, нато, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Ларри Джонсон, Юрий Ушаков, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-аналитик ЦРУ назвал условие урегулирования на Украине
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон призвал решить первопричины украинского конфликта