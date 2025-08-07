https://ria.ru/20250807/uitkoff-2034022545.html
Axios: Уиткофф обсудит с союзниками США встречу с Путиным
ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф планирует в четверг провести телефонный разговор с представителями Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их об итогах своей встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил журналист портала Axios Барак Давид. "Спецпосланник Уиткофф планирует в четверг провести телефонный разговор с представителями Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их о своей встрече с Путиным и обсудить дальнейшие шаги, включая возможность саммита Путина и Трампа", - говорится в публикации израильского журналиста в соцсети Х. Иные подробности предстоящих дискуссий журналист не приводит. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг утром сообщил, что Москва и Вашингтон начали проработку саммита. О проведении двусторонней встречи на высшем уровне договоренность была согласована по предложению американской стороны. Американские СМИ еще в среду вечером сообщали, что Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе.
