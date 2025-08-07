https://ria.ru/20250807/uitkoff-2034022545.html

Axios: Уиткофф обсудит с союзниками США встречу с Путиным

Axios: Уиткофф обсудит с союзниками США встречу с Путиным - РИА Новости, 07.08.2025

Axios: Уиткофф обсудит с союзниками США встречу с Путиным

Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф планирует в четверг провести телефонный разговор с представителями Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T19:47:00+03:00

2025-08-07T19:47:00+03:00

2025-08-07T19:47:00+03:00

в мире

украина

финляндия

франция

владимир путин

стив уиткофф

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016691412_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_2c33b18a9ad480e35d8710522a77f2f8.jpg

ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф планирует в четверг провести телефонный разговор с представителями Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их об итогах своей встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил журналист портала Axios Барак Давид. "Спецпосланник Уиткофф планирует в четверг провести телефонный разговор с представителями Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их о своей встрече с Путиным и обсудить дальнейшие шаги, включая возможность саммита Путина и Трампа", - говорится в публикации израильского журналиста в соцсети Х. Иные подробности предстоящих дискуссий журналист не приводит. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг утром сообщил, что Москва и Вашингтон начали проработку саммита. О проведении двусторонней встречи на высшем уровне договоренность была согласована по предложению американской стороны. Американские СМИ еще в среду вечером сообщали, что Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе.

https://ria.ru/20250807/zelenskij-2033932220.html

украина

финляндия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, финляндия, франция, владимир путин, стив уиткофф, юрий ушаков