Турция пока не получала сигналов о возможности переговоров Путина и Трампа
АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Турецкая сторона пока не получала конкретных сигналов о возможности переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на территории республики на следующей неделе, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Трамп ранее заявил, что есть высокая вероятность встречи с Путиным "очень скоро". Детали встречи, по его словам, еще не определены. В среду газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами президента США, утверждала, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с Путиным, а вскоре после этого - провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Владимира Зеленского. "Пока никаких конкретных сигналов нет", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности переговоров лидеров РФ и США на территории Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что планирует обсудить с Трампом и Путиным их возможную встречу в Стамбуле.
